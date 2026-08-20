"RUSI DUGO SPREMALI RAKETE DA NANESU ŠTETU CIVILNOJ INFRASTRUKTURI" Zelenski objavio snimke paklene noći u Kijevu: Dokle god Ukrajina... (FOTO, VIDEO)
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je danas najnovije ruske vazdušne napade na Kijev i okolinu i rekao da dokle god Ukrajina nema dovoljno sistema protivvazdušne odbrane (PVO) od balističkih raketa, Rusija neće ozbiljno shvatiti pitanje mira.
Prema poslednjem bilansu, 13 osoba je poginulo i oko 40 je povređeno u napadima tokom protekle noći na Kijev i okolinu.
"Rusi su se dugo pripremali i kombinovali različite vrste balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova, sa ciljem da nanesu što veću štetu civilnoj infrastrukturi", rekao je Zelenski na Telegramu.
Predsednik Ukrajine je dodao da dok Moskva ulaže u balističke rakete i eskalaciju sukoba, reakcija sveta na takve napade nije uvek adekvatna.
"Dok god Ukrajina nema dovoljno sistema protivvazdušne odbrane (PVO) od balističkih raketa, Rusija neće ozbiljno shvatiti pitanje mira", rekao je Zelenski koji je ponovio "svakodnevnu potrebu" za presretačima za sisteme Patriot.
(Kurir.rs/Beta)