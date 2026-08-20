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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je danas najnovije ruske vazdušne napade na Kijev i okolinu i rekao da dokle god Ukrajina nema dovoljno sistema protivvazdušne odbrane (PVO) od balističkih raketa, Rusija neće ozbiljno shvatiti pitanje mira.

Prema poslednjem bilansu, 13 osoba je poginulo i oko 40 je povređeno u napadima tokom protekle noći na Kijev i okolinu.

"Rusi su se dugo pripremali i kombinovali različite vrste balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova, sa ciljem da nanesu što veću štetu civilnoj infrastrukturi", rekao je Zelenski na Telegramu.

Veliki ruski napad balističkim raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev, najmanje osam mrtvih, oštećena dečja bolnica Foto: Handout / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Predsednik Ukrajine je dodao da dok Moskva ulaže u balističke rakete i eskalaciju sukoba, reakcija sveta na takve napade nije uvek adekvatna.

"Dok god Ukrajina nema dovoljno sistema protivvazdušne odbrane (PVO) od balističkih raketa, Rusija neće ozbiljno shvatiti pitanje mira", rekao je Zelenski koji je ponovio "svakodnevnu potrebu" za presretačima za sisteme Patriot.

(Kurir.rs/Beta)

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