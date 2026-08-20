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Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je u sredu da Kina i Južna Koreja treba da pokažu stratešku viziju i rade na obezbeđivanju zdravog, stabilnog i održivog razvoja bilateralnih odnosa.

Vang, takođe član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to tokom sastanka sa južnokorejskim ministrom spoljnih poslova Čo Hjunom.

Vang je izrazio nadu da će Južna Koreja, polazeći od svojih temeljnih interesa, voditi nezavisnu spoljnu politiku i istovremeno razvijati odnose sa drugim zemljama bez sukoba.

Prema njegovim rečima, od kraja prošle godine najviši lideri dve zemlje uspešno su razmenili posete i postigli važan konsenzus o budućem razvoju odnosa Kine i Južne Koreje, čime su postavljene strateške smernice za bilateralne odnose.

Povodom 34. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje, Vang je rekao da je Kina spremna da sarađuje sa Južnom Korejom na podizanju strateškog partnerstva i saradnje na novi nivo. Istakao je i da dve strane treba da održavaju razmenu na visokom nivou.

„Dve zemlje treba da nastave da podstiču razmenu u oblastima kao što su mladi, mediji, sport, tink-tenkovi i lokalne samouprave, kao i da rade na daljem jačanju javne podrške i društvene osnove za razvoj bilateralnih odnosa“, zaključio je Vang.