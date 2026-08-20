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Albanska policija saopštila je da je uhapsila muškarca osumnjičenog za ubistvo portugalskog državljanina (20). Zločin se dogodio rano u utorak ujutru u Ksamilu, na jugu Albanije, objavio je "Albenijal dejll njuz".

Žrtva je identifikovana kao Luis Migel Varela Mendes. Prema policijskim navodima, tuča je počela u baru na plaži "Prinsipotes", navodno nakon svađe oko devojke. Nekoliko konobara je optuženo da su udarili žrtvu pre nego što se tuča preselila na plažu u susednom baru "Paradajz"

Tamo je, kaže policija, David Hertevent (29) nastavio da udara Mendesa, dok ga je radnik obezbeđenja Sokrat Vata (29) nekoliko puta izbo nožem. Osumnjičeni za ubistvo, poznat i kao Sokrat Lipan, uhapšen je u utorak ujutru u gradu Levan blizu Fiera nakon što ga je policija pronašla kako se krije u prtljažniku automobila.

Foto: Policija Albanije

Policija je izvestila da je Lipan prevožen u Tiranu automobilom kojim je upravljao turski državljanin Ezgi Perlak (31). U vozilu se nalazio i još jedan turski državljanin, Nuh Mahmutoglu (38). Vlasti kažu da su poznavale osumnjičenog i da su ga sakrile u automobilu kako bi mu pomogle da napusti područje.

U okviru istrage, policija je odvela 41 osobu u policijsku stanicu u Sarandi na ispitivanje.

Ukupno je uhapšeno 10 osoba. Pored Lipana, uhapšeni su Perlak, Mahmutoglu, Serdži Selimi (24), Ervis Bundži (24), Ildi Čekani (21), Murat Žabina (27), Miosid Matušaj (24), Lučano Seferi (44), Romeo Šehu (35) i Kristi Koši (29).

Policija navodi da su uhapšeni albanski državljani stanovnici različitih gradova i regiona u Albaniji, dok su Perlak i Mahmutoglu turski državljani. Vlasti su takođe izdale potragu za Heurtevenom i Bekimom Bulicom (36), obojica iz Tirane, u vezi sa istragom.