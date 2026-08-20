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Rusija je tokom protekle noći koristila balističke rakete, 44 krstareće rakete i 168 dronova za napade na Ukrajinu, prvenstveno na Kijev i okolinu, saopštila je danas ukrajinska vojska na društvenim mrežama.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo navelo je da je otkrilo 36 krstarećih raketa H-101/Iskander-K/H-59, osam krstarećih raketa Kalibar, dva kombinovana sistema drona i krstarećih raketa S-8000 Banderolj i 168 dronova.

Dodaje se da je glavna meta bila oblast Kijeva, gde je poginulo najmanje 13 ljudi.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je u sredu da će prestati da objavljuje detaljne podatke o ruskim balističkim raketnim napadima, u vreme kada Rusija intenzivira svoje napade oružjem koje Ukrajina sve teže presreće.

Veliki ruski napad balističkim raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev, najmanje osam mrtvih, oštećena dečja bolnica Foto: Handout / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Iako je broj balističkih raketa lansiranih sinoć nepoznat, vojska navodi da su detektovane rakete Oniks, Cirkon i Iskander-M koje su pratile balističku putanju.

Balističke rakete lete velikom brzinom na strmim putanjama, što ih čini mnogo težim za presretanje od krstarećih raketa ili dronova.

Samo napredni sistemi, posebno rakete Patriot američke proizvodnje, mogu ih oboriti.

(Kurir.rs/Beta)

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