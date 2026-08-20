STIŽU RAZORNE SUPERĆELIJSKE OLUJE, POSLE BEČA NA UDARU BALKAN! Mediteranski monstrum preti Evropi, uraganski vetrovi i tornado već protutnjali Nemačkom
Stranica Severe Weather objavila je da Evropu očekuje dvodnevna pojava jakih vremenskih nepogoda u zapadnom, centralnom i severnom Mediteranu.
Prognoziraju se višestruki talasi intenzivnih superćelijskih i multićelijskih oluja od istočne Španije, preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije, severno-centralne Italije, Slovenije i Hrvatske. Mogući su veliki grad, jaki vetrovi, bujični pljuskovi i tornada.
Više kiše sutra u Hrvatskoj
U Hrvatskoj će vreme csutra biti nestabilnije. Očekuje se promenljiva oblačnost, povremena kiša i grmljavina, koja može biti lokalno izraženija i obilnija i praćena jakim vetrom.
Dežurna prognostičarka DHMZ-a MateaŠtibuhar je upozorila da je sutra "pod znakom uzvika" zbog mogućih izraženijih vremenskih pojava i upozorenja.
Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, na udare do jak. Noć će ponovo biti topla, sa temperaturama oko 21 stepen, a u širem gradskom području moguće i nešto višim.
Dnevna temperatura sutra će i dalje biti niža nego danas i kretaće se između 30 i 32 stepena, u zavisnosti od smenjivanja sunčanih i oblačnih perioda.
Oluja i tornado već pogodili Nemačku
Inače, snažno nevreme već je pogodilo pojedine delove Nemačke i pričinilo veliku materijalnu štetu. Jedna žena je stradala, dok je u Brandenburgu zvanično potvrđeno formiranje tornada, preneo je nemački Bild.
Nemačka meteorološka služba (DWD) potvrdila je da je tornado pogodio Firtstenvalde na Špreu u Brandenburgu.
Kada je nevreme zahvatilo saveznu pokrajinu Rajnland-Pfalz, dve žene su potražile zaklon, ali se oluja razbuktala takvom silinom da je iščupala drvo iz korena i srušila ga direktno na njih. Jedna od njih (58) izgubila je život na licu mesta, dok je druga (47) zadobila teške telesne povrede.
Nesrećne žene su se u večernjim satima zajedno šetale poljskim putem na području policijske uprave Majen. Kada su se oblaci navukli, sklonile su se pod natkriveno odmorište.
Stablo koje se nalazilo odmah iza njih podleglo je udarima vetra i sručilo se na konstrukciju. Nekoliko kilometara dalje, olujni vetar je doslovno izbijao zidove kuća, dok su ulicama leteli predmeti i delovi fasada.
Upozorenje na jaku oluju u delovima Evrope
Od četvrtka do subote, kako javlja austrijski Heute, meteorolozi upozoravaju na izuzetno jaku oluju koja bi mogla da pogodi veliki deo Evrope, uključujući i Austriju.
Prema prognozama Weather.com-a, ekstremna oluja dolazi iz zapadnog mediteranskog regiona, donoseći oluje, vetrove uraganske snage i pijavice.
Priobalni regioni Francuske, Italije, Španije i Hrvatske su posebno ugroženi, ali Beč i cela Austrija su u zoni najveće opasnosti.
Meteorolog Jan Šenk ističe da Beč leži upravo u centru najpogođenijeg područja. Očekuju se i opasne bujice i izuzetno obilne padavine. Prema trenutnim modelima, opasnost traje do subote, a slično neobično velike količine kiše predviđaju se i za Švajcarsku, piše Heute.
(Kurir.rs/VečernjiFoto:Ilustracija)