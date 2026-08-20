Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči ocenio je danas, reagujući na najavu američkog predsednika Donalda Trampa o pokretanju kampanje ekonomskog pritiska na Iran koju je nazvao "ekonomskim Danom D", ocenio da će ovakav nastavak politike SAD doneti Vašingtonu novi poraz i produbiti neprijateljstvo Iranaca prema Vašingtonu.

„Takozvani ’Ekonomski dan D’ odvraćanje je pažnje od američke sopstvene krize: nezabeleženog duga i rastućih troškova kamata“, napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

„Udvostručavanje neuspešnih politika doneće samo novi poraz i neprijateljstvo Iranaca“, naveo je Aragči.

On je ocenio da „američki ekonomski terorizam ugrožava globalnu ekonomiju i suverenitet širom sveta“.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlanetaKREĆE TRAMPOV RAT KOJI ĆE IRAN VIŠE DA OSETI OD BOMBI! "OVO JE DAN D" Ključna zemlja prekida sve trgovinske odnose sa Teheranom, stiže novi nosač aviona! (FOTO)
Tramp Iran.jpg
PlanetaIRANSKA RAKETA CILJA SRPSKI KOMŠILUK AKO TRAMP OPET KRENE DA SIPA BOMBE?! Izvori iz vlasti u Teheranu za FT: Među metama baza u Bugarskoj koju koristi Amerika!
Iran Rakete copy.jpg
PlanetaTRAMP EKSPRESNO ODGOVORIO NA IRANSKE USLOVE, OVO NIJE DOBRO ZA TEHERAN! Predsednik SAD objavio da je Ormuski moreuz "NOVA američka teritorija" (FOTO)
Screenshot 2026-08-18 140647.png
PlanetaIRAN OBJAVIO LISTU ZAHTEVA AMERICI ZA DEBLOKADU ORMUSKOG MOREUZA! Evo šta traži glavni pregovarač Galibaf nakon što je brod tu pogođen "nepoznatim projektilom"
x01 EPA Str.jpg
PlanetaAMERIČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE SUMNJALE U PRIČU O IRANSKOM ATENTATU NA TRAMPA: Tajna služba ipak tražila da predsednik bude prebačen u drugi avion
Donald Tramp (4) copy.png