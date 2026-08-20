Šef iranske diplomatije o Trampovom "ekonomskom Danu D", Aragči tvrdi da će on doneti "samo novi poraz i neprijateljstvo Iranaca"
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TEHERAN SE OGLASIO O TRAMPOVOM "EKONOMSKOM DANU D"! Šef diplomatije: Odvraća pažnju od američke krize, doneće samo novi poraz i neprijateljstvo Iranaca (FOTO)
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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči ocenio je danas, reagujući na najavu američkog predsednika Donalda Trampa o pokretanju kampanje ekonomskog pritiska na Iran koju je nazvao "ekonomskim Danom D", ocenio da će ovakav nastavak politike SAD doneti Vašingtonu novi poraz i produbiti neprijateljstvo Iranaca prema Vašingtonu.
„Takozvani ’Ekonomski dan D’ odvraćanje je pažnje od američke sopstvene krize: nezabeleženog duga i rastućih troškova kamata“, napisao je Aragči na društvenoj mreži X.
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL
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„Udvostručavanje neuspešnih politika doneće samo novi poraz i neprijateljstvo Iranaca“, naveo je Aragči.
On je ocenio da „američki ekonomski terorizam ugrožava globalnu ekonomiju i suverenitet širom sveta“.
(Kurir.rs/FoNet)
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