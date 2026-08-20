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Ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac koga nemački istražitelji sumnjaju da je učestvovao u detonaciji gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine, uhapšen je u Puli.

Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno javno tužilaštvo dobilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

Okolnosti njegovog hapšenja su posebno zanimljive. Prema informacijama LTO-a, Žuravljov je bio u Hrvatskoj u vezi sa snimanjem filma inspirisanog napadom za koji ga nemački istražitelji sumnjiče.

Film govori o političkom trileru "Ostrvo zmija", koji se snima u Hrvatskoj od početka avgusta, a u njemu glume Šon Pen i Adrijen Brodi. Film režira Dag Liman, poznat po filmu "Bornov identitet".

Nakon snimanja u Zagrebu, filmska ekipa se preselila na hrvatsku obalu, a poslednjih dana snimanje se odvija u Puli. Film prati tajni tim ukrajinskih ronilaca koji kreću u opasnu podvodnu misiju u vreme rastućih tenzija između Rusije i Ukrajine.

Foto: Druševene mreže

Sumnjaju da je lično ronio do gasovoda

Nemačko savezno državno tužilaštvo tvrdi da je Žuravljov bio član šestočlane grupe povezane sa Serhijem K., koji se smatra navodnim vođom operacije. Prema istražiteljima, grupa je postavila eksploziv na gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2 u blizini danskog ostrva Bornholm u septembru 2022. godine.

Žuravljov je, tvrde istražitelji, lično učestvovao u ronjenjima.

Grupa je navodno koristila jedrilicu da bi stigla do mesta podvodnih gasovoda iz Rostoka. Jedrilica je prethodno iznajmljena od nemačke kompanije preko posrednika koji su koristili falsifikovana dokumenta.

Eksplozivne naprave su detonirale 26. septembra 2022. godine, na dubini od oko 80 metara, teško oštetivši oba gasovoda.

Žuravljov je ranije javno negirao učešće u operaciji.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Već je dva puta umakao Nemcima

Hapšenje u Hrvatskoj je zapravo bio treći pokušaj nemačkih vlasti da ga pritvore.

Prvi pokušaj hapšenja bio je u Poljskoj leta 2024. godine, gde je tada živeo. Ali pre hapšenja, pobegao je u Ukrajinu. Špigl je tada objavio da je prešao granicu u automobilu ukrajinskog vojnog atašea u Varšavi.

Nova prilika ukazala se u jesen 2025. godine, kada se Žuravljov navodno vratio u oblast Varšave. Poljska policija je tada uspela da ga uhapsi, ali do njegovog izručenja Nemačkoj nije došlo.

Hapšenje u Puli sada je izvršeno na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz 2024. godine. Nemački istražitelji ga terete za zajedničko izazivanje eksplozije, neustavnu sabotažu i uništavanje zgrada.

Žuravljov treba da bude izveden pred istražnog sudiju Nemačkog saveznog suda nakon izručenja iz Hrvatske.

Njegov navodni vođa, Sergij K., takođe je uhapšen dok je bio na obali. Pronađen je u blizini Riminija u Italiji 2025. godine, nakon čega je izručen Nemačkoj i optužen pred sudom u Hamburgu.