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Tokom masovnog ruskog napada na Ukrajinu, graničari u Kijevskoj oblasti uništili su krstareću raketu koja se kretala ka prestonici koristeći mitraljez.

Petnaest ljudi je poginulo, a još 39 je povređeno u glavnom gradu i regionu.

"U zoru, jedna od mobilnih vatrenih grupa Državne granične službe Ukrajine otkrila je vazdušni cilj u svom sektoru - neprijateljsku krstareću raketu. Obaranje krstareće rakete mitraljezom je izuzetno težak zadatak, jer su šanse za uspešno pogađanje takve mete izuzetno male. Međutim, brza reakcija, profesionalna obuka i veština graničara učinili su nemoguće mogućim - neprijateljska raketa je uništena", navodi se u saopštenju.

Fragmenti oborene rakete pali su van naseljenih područja. Na mestu pada formiran je veliki krater.

Državna granična služba je takođe izvestila da još jedna neprijateljska raketa koja je mogla predstavljati pretnju glavnom gradu nije uspela da dostigne cilj.

Ruski napad na Kijev i Kijevsku oblast tokom noći trajao je skoro devet sati. Desetine raketa i dronova na mlazni pogon usmerene su na region.