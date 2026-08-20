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Kada je odjeknula eksplozija, Vadimu Jermolajevu se pomračio um. Na delić sekunde pomislio je da su mu u ruci eksplodirali elektronski ključevi. Ali onda je ugledao svoju partnerku kako ranjena leži na stepenicama, i svog trinaestogodišnjeg sina koji zamahuje krvavim rukama.

Misteriozni napad u kneževini

U ponedeljak, 29. juna, bomba je eksplodirala na pragu Jermolajevljevog luksuznog stana u Monaku, teško ranivši ukrajinskog milionera i šokiravši stanovnike kneževine.

Osumnjičeni, kojeg su istražitelji u početku opisali kao "muškarca" sa "crnim 'baket' šeširom", nestao je. Tri dana kasnije, za osobu za koju vlasti u više zemalja sada tvrde da je bila napadač, ispostavilo se da je Anastasija Berezovska – Ukrajinka sa velikom tetovažom zmije na ruci.

Nije imala kriminalni dosije, nikakvu poznatu vezu sa Jermolajevom i nikakav očigledan motiv.

Nedelju dana nakon što su vlasti saopštile da je postavila bombu, ova samohrana majka (3) pronađena je mrtva, zakopana u plitkom grobu u šumi u blizini Kijeva.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Prateći Berezovskine korake, pronalazeći svedoke i slušajući jednog od muškaraca optuženih za njeno ubistvo, CNN je otkrio priču o nasilju i neodgovorenim pitanjima.

Najveće - zašto bi iko želeo da ga ubije - pitanje je koje Jermolajev sebi postavlja već nedeljama. U prvom intervjuu licem u lice od napada, samo nekoliko dana nakon izlaska iz bolnice posle višestrukih operacija, Jermolajev je rekao da mu je teško da uperi prst u bilo koga.

"Nikada nisam imao neprijatelje. Nisam konfliktna osoba. Uvek sam pokušavao da izbegavam oštre sukobe. Ne razumem razlog", rekao je.

Ko je bila Anastasija Berezovska?

Izvori bliski ukrajinskoj istrazi rekli su za CNN da veruju da je Berezovska najverovatnije bila samo izvršilac motivisan novcem, dok su odbili da spekulišu o organizatoru.

Ipak, napad je planirala pedantno, pobegavši preko više granica u Ukrajinu pre nego što su vlasti shvatile da tragaju za ženom.

Pre napada, Berezovska je živela kao izbeglica u Hofhajmu u Nemačkoj, razvedena, sa sedmogodišnjim sinom i u novčanim problemima. Sudski dokumenti pokazuju da je 2022. tužila drugog muža za alimentaciju.

Prema pisanjima ukrajinskih medija, sina je poslala u Ukrajinu pre nego što je otputovala u Monako.

Anastasija Berezovska Foto: Printscreen/Facebook, Interpol

Tamo je izviđala lokaciju i pratila Jermolajeva. Tužioci navode da je video-nadzor snimio kako se u nekoliko navrata zaustavlja ispred njegovog doma između 26. juna - njenog 39. rođendana - i napada tri dana kasnije.

Prerušavala se noseći "baket" šešir, široki duks s kapuljačom i široke pantalone. Međutim, jednom prilikom je u redovnoj odeći otkrila lice i upečatljivu tetovažu, što je istražiteljima omogućilo identifikaciju.

Foto: Printskrin Interpol

Sumnjivi poslovi i porodične veze

Jermolajev živi u Monaku nakon što je napustio Ukrajinu i odrekao se državljanstva 2019. kako bi postao državljanin Kipra. Bogatstvo u nekretninama stekao je u Dnipru i bio je među najbogatijim Ukrajincima. Kijev mu je uveo sankcije u decembru 2023. zbog poslovanja na okupiranom Krimu, što on poriče.

Njegov najstariji sin Artur je poznata figura u ukrajinskom kriminalnom miljeu – uhapšen je na Kipru i izručen Estoniji pod optužbom da je vođa prevarantske šeme. U aprilu je priznao krivicu za telefonsku prevaru tešku oko 100 miliona evra, osuđen je na pet godina zatvora, ali je nakon sporazuma deportovan pošto je odslužio četiri meseca i platio kaznu od 8,5 miliona evra.

Vadim Jermolajev Foto: Printskrin X

Jermolajev je rekao da je njegov sin prihvatio nagodbu da izbegne dugotrajan proces i da veruje da je Artur nevin. Tvrdi da nema nikakve veze sa mrežom prevara, a vlasti Monaka navode da je Jermolajev bio jasna meta.

"Ja čak ne znam ni kako se koristi kompjuter, umem samo da koristim telefon", rekao je. Odlučno odbacuje i teoriju da je neko iz njegova porodice naručio ubistvo: "To mi je zapravo zvučalo gotovo smešno. To ne dolazi u obzir".

Snimak eksplozije i bekstvo preko Evrope

U veče napada Berezovska se snimala skrivenom kamerom radi davanja dokaza o izvršenju naređenja. Tužioci kažu da je čekala da porodica Jermolajev završi večeru.

Snimak prikazuje osobu u "baket" šeširu kako ostavlja crni ranac na pragu Jermolajevljeve kuće. Jermolajev i porodica pojavljuju se iza ugla samo nekoliko metara iza nje. Tačno 20 sekundi kasnije odjekuje eksplozija. Osoba uzima skrivenu kameru i beži.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Komesar policije Monaka Erik Arela rekao je da je mobilisano 250 policajaca i 70 istražitelja. Berezovska je iznajmljenim automobilom pobegla kroz Italiju do Frankfurta, pa autobusom preko Poljske u Ukrajinu, prešavši granicu 1. jula pre nego što je označena kao osumnjičena. Tek dan kasnije vlasti Monaka su je identifikovale, a u četvrtak uveče izdata je međunarodna poternica.

Otišla je u rodno selo Horodišće u centralnoj Ukrajini. Komšije su izrazile šok, a lokalni stanovnik Vitalij naveo je da mu se čini da joj je smešteno.

Susret sa saučesnicima na auto-putu

U petak ujutru, 3. jula, Berezovska je otišla do obližnje benzinske pumpe, odakle je taksijem došla do GPS lokacije na auto-putu ka Kijevu. Tamo ju je pokupio crni BMW u kojem su bila dva navodna saučesnika - Vladislav Reut i Vitalij Žikovič.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Oni su s njom komunicirali pre napada i uplatili joj između 6.000 i 7.000 evra u kriptovalutama i bankovnim transferima. Žikovičev advokat Anatolij Ivanov rekao je da je njegov klijent verovao da radi na tajnoj misiji za ukrajinske obaveštajne službe – što su zvaničnici demantovali.

Reut je u to vreme bio aktivni oficir Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (GUR). Priznao je učešće u ubistvu Berezovske, tvrdeći da je delovao bez znanja pretpostavljenih. Žikovič je bivši radnik organa reda koji je u podrumu kuće imao prostoriju nalik na mučionicu, za koju njegov advokat tvrdi da je bila sklonište od napada.

Jermolajev je skeptičan prema ideji da je ukrajinska država naručila ubistvo. Smatra da je Reut bio "pokvarena jabuka" motivisana novcem i da ih je neko privatno angažovao. "Identifikacija onoga ko je to naručio, to je danas glavno pitanje".

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Smrt u šumi i pitanja bez odgovora

Do kraja tog dana Berezovska je bila mrtva. Tokom pripremnog ročišta Reut je naveo da ga je Žikovič pozvao rekavši da Berezovsku treba sakriti, ali je u autu izvadio pištolj.

Otišli su u šumu u blizini sela Juriv, gde je Berezovska više puta upucana u glavu. Reut je u početku priznao da je pucao po Žikovičevom naređenju, da bi kasnije tvrdio da je Žikovič povukao obarač, dok Žikovičev advokat tvrdi suprotno.

Reut je rekao da su Berezovsku zakopali u rupu iskopanu lopatom iz automobila, predmete i telefon bacili u jezero, a novac i dokumente spalili. Ukrajinske vlasti pronašle su telo tri dana kasnije.

Na groblju u Horodišću nalazi se njen sveže iskopan grob.

Jermolajev je rekao da se, razmišljajući o Berezovskoj, oseća prazno.

"Ona nije bila glavni igrač u ovoj priči", rekao je. "Mislim da je bila samo glupa, naivna operativka kojoj je na neki način rečeno da radi nešto važno, nešto veliko".

Veruje da je ubijena kako ne bi mogla da svedoči. "Da me je Berezovska sama pratila četiri meseca i sama organizovala sve to na terenu, to nije realno".