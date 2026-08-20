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Novi snimak sa policijske kamere prikazuje trenutak kada su vlasti u Džordžiji pronašle dve mlade sestre nakon što ih je, kako se sumnja, kidnapovala njihova dadilja.

Na snimku od ponedeljka, 17. avgusta, vidi se kako policajci u Atlanti provaljuju u zaključanu prikolicu bez klima-uređaja i u njoj pronalaze devojčice - četvorogodišnju Zolu Kuper i njenu 11-mesečnu sestru Noru Kuper - kao i ženu osumnjičenu za njihovo odvođenje, Lejkišu Šantu Braun.

"Pokaži mi ruke!", viče policajac nakon što su otvorili vrata prikolice. "Deca, vidimo dečije ruke!"

Zola Kuper i Nora Kuper, otete devojčice Foto: Atlanta Police Department

Hapšenje osumnjičene i zbrinjavanje dece

Nakon što je uočio Braun, policajac joj naređuje da se preda.

"Slušaj, Lejkiša", viče jedan od policajaca. "Digni je*ene ruke u vis. Digni ruke!"

Policajac zatim ulazi u prikolicu i izvodi Zolu i Noru. Dok deca plaču, policajci rade na privođenju Braun.

"Ne pomeraj se ili ću pucati", govori policajac Braunovoj. Žena ustaje sa poda i izvode je iz prikolice, koju su vlasti kasnije opisale kao "nečistu i neprikladnu za ljudski boravak".

Sestre su prevezene u dečiju bolnicu radi medicinske procene i provere zdravstvenog stanja, dok je Braun privedena.

Poznanstvo preko društvenih mreža i lažna obećanja

Nakon hapšenja, Braun je navodno priznala da je trebalo da vrati devojčice kada je njihova majka to tražila, navodi se u nalogu za hapšenje do kojeg je došao magazin "Pipl".

Braun i majka devojčica, Elika Reding, prvi put su se upoznale u Fejsbuk grupi "Pregnancy Mom" oko godinu dana pre ovog incidenta, stoji u nalogu. Braun, koja je nudila usluge čuvanja dece, sprijateljila se sa Redingovom i zadobila njeno poverenje.

Dana 15. avgusta, Redingova je pristala da Braun čuva Zolu i Noru. Braun je navodno rekla Redingovoj da će odvesti decu u Volmart i na mesto zvano "Kendi Utopija".

Lažni izgovori i otkrivanje kriminalne prošlosti

Kada Braun navodno nije vratila decu u dogovoreno vreme i na dogovoreno mesto - u kuću bake Elike Reding u ulici James P. Brawley Drive NW u Atlanti - Redingova je počela da je poziva.

Braun je "pravila izgovore za kašnjenje ili nedolazak", a zatim joj je rekla: "Imala sam saobraćajnu nesreću; deca nisu kod mene, nalaze se u Službi za zaštitu dece (DFCS)".

Služba za zaštitu dece i lokalne bolnice nisu imale nikakav zapis o devojčicama, nakon čega je Braun prestala da odgovara na pozive i poruke. Tokom istrage, detektivi su saznali da Braun ima aktivan nalog za hapšenje u Alabami zbog nedolaska na sud u vezi sa slučajem otmice.