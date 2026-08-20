DRAMATIČAN SNIMAK SPASAVANJA OTETE DECE! Policija provalila vrata paklene prikolice i zatekla horor prizor - beba i sestra spasene od DADILJE (VIDEO)
Novi snimak sa policijske kamere prikazuje trenutak kada su vlasti u Džordžiji pronašle dve mlade sestre nakon što ih je, kako se sumnja, kidnapovala njihova dadilja.
Na snimku od ponedeljka, 17. avgusta, vidi se kako policajci u Atlanti provaljuju u zaključanu prikolicu bez klima-uređaja i u njoj pronalaze devojčice - četvorogodišnju Zolu Kuper i njenu 11-mesečnu sestru Noru Kuper - kao i ženu osumnjičenu za njihovo odvođenje, Lejkišu Šantu Braun.
"Pokaži mi ruke!", viče policajac nakon što su otvorili vrata prikolice. "Deca, vidimo dečije ruke!"
Hapšenje osumnjičene i zbrinjavanje dece
Nakon što je uočio Braun, policajac joj naređuje da se preda.
"Slušaj, Lejkiša", viče jedan od policajaca. "Digni je*ene ruke u vis. Digni ruke!"
Policajac zatim ulazi u prikolicu i izvodi Zolu i Noru. Dok deca plaču, policajci rade na privođenju Braun.
"Ne pomeraj se ili ću pucati", govori policajac Braunovoj. Žena ustaje sa poda i izvode je iz prikolice, koju su vlasti kasnije opisale kao "nečistu i neprikladnu za ljudski boravak".
Sestre su prevezene u dečiju bolnicu radi medicinske procene i provere zdravstvenog stanja, dok je Braun privedena.
Poznanstvo preko društvenih mreža i lažna obećanja
Nakon hapšenja, Braun je navodno priznala da je trebalo da vrati devojčice kada je njihova majka to tražila, navodi se u nalogu za hapšenje do kojeg je došao magazin "Pipl".
Braun i majka devojčica, Elika Reding, prvi put su se upoznale u Fejsbuk grupi "Pregnancy Mom" oko godinu dana pre ovog incidenta, stoji u nalogu. Braun, koja je nudila usluge čuvanja dece, sprijateljila se sa Redingovom i zadobila njeno poverenje.
Dana 15. avgusta, Redingova je pristala da Braun čuva Zolu i Noru. Braun je navodno rekla Redingovoj da će odvesti decu u Volmart i na mesto zvano "Kendi Utopija".
Lažni izgovori i otkrivanje kriminalne prošlosti
Kada Braun navodno nije vratila decu u dogovoreno vreme i na dogovoreno mesto - u kuću bake Elike Reding u ulici James P. Brawley Drive NW u Atlanti - Redingova je počela da je poziva.
Braun je "pravila izgovore za kašnjenje ili nedolazak", a zatim joj je rekla: "Imala sam saobraćajnu nesreću; deca nisu kod mene, nalaze se u Službi za zaštitu dece (DFCS)".
Služba za zaštitu dece i lokalne bolnice nisu imale nikakav zapis o devojčicama, nakon čega je Braun prestala da odgovara na pozive i poruke. Tokom istrage, detektivi su saznali da Braun ima aktivan nalog za hapšenje u Alabami zbog nedolaska na sud u vezi sa slučajem otmice.
Vlasti su uspele da lociraju Braun i decu nakon što je detektiv Odeljenja za traganje policije u Atlanti - dok je proveravao parkirana vozila i prikolicu na jednom parkingu - čuo bebin plač iz unutrašnjosti prikolice, navodi se u dokumentima.
(Kurir.rs/People)