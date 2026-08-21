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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da Tursku "uvlači u opasne avanture u Siriji".

- Erdogan vuče Tursku u opasne avanture u Siriji. Izrael neće dozvoliti nijednom akteru da ugrožava njegovu bezbednost. Bolje je za Erdogana da nastavi da drži prazne, fantazijske govore protiv Izraela u turskom parlamentu, nego da stavlja na probu odlučnost Izraela da se brani - naveo je Kac u objavi na društvenoj mreži Iks (X).

Kako piše Jerusalim post, premijer Izraela Benjamin Netanjahu potvrdio je u sredu da je izraelska vojska (IDF) izvršila udare na sirijsku vojnu bazu, nakon što je Jerusalim Damasku uputio nekoliko upozorenja zbog turskog vojnog prisustva u toj zemlji.

U prvim komentarima od izraelskog udara na Siriju u utorak, Netanjahu je u sredu na Iksu napisao da je Izrael "jasno poručio: Ne".

- Nećemo tolerisati tursko vojno ukorenjivanje u Siriji koje preti Izraelu. Očigledno nisu dovoljno jasno čuli, pa smo se postarali da bolje razumeju - istakao je Netanjahu.

(Kurir.rs/Fonet)

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