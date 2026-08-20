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Gusta morska magla juče je prekrila pojedina ostrva u arhipelagu Kikladi, stvarajući prizore koji su, usred avgusta, delovali gotovo nestvarno. Najizraženija bila je na Parosu, Antiparosu i Kimolosu, a pojava je privukla veliku pažnju kako zbog neobičnog prizora, tako i zbog problema koje je izazvala u pomorskom saobraćaju.

Grčki meteorolog Todoris Kolidas objasnio je da nije reč o fenomenu poznatom kao "morski dim" (sea smoke). Za takvu pojavu neophodan je hladan vazduh koji prelazi preko znatno toplije morske površine. Ovoga puta situacija je bila obrnuta - veoma vlažan i lokalno topliji vazduh stigao je iznad relativno hladnog mora, čija je temperatura iznosila oko 23 do 24 stepena.

Dovoljno je bilo blago zahlađenje vazduha da se dostigne tačka rose, odnosno temperatura na kojoj počinje kondenzacija vodene pare. Tako je nastala gusta morska magla.

Retka pojava za sredinu avgusta

Kolidas je ovu pojavu opisao kao relativno retku za sredinu avgusta. More u većem delu Kiklada ostalo je neuobičajeno sveže, dok su niži slojevi atmosfere bili veoma vlažni. Na pojedinim područjima temperatura vazduha bila je gotovo jednaka tački rose, što je ukazivalo na gotovo potpuno zasićenu vazdušnu masu.

Kada je topao i vlažan vazduh prešao preko hladnije površine mora, dodatno se ohladio i dostigao stanje zasićenja. Uslovila je kondenzacija vodene pare i formiranje magle, stvarajući prizore koji su podsetili na gustu maglu karakterističnu za Santorini.

Brodovi se probijali kroz maglu uz sirene

Posebno neobična situacija zabeležena je na moru između Parosa i Antiparosa. Niski oblaci spustili su se gotovo do površine mora, a vidljivost je bila znatno smanjena. Brodovi su se iz magle pojavljivali gotovo iznenada, dok su se pri prilasku lukama ili njihovom napuštanju oglašavali dugim zvucima sirena.

Sirene su služile kao upozorenje drugim plovilima, naročito manjim čamcima i jedrilicama koje nemaju površinski radar. U takvim uslovima bilo je znatno teže pravovremeno uočiti veća plovila.

Zvuci sirena i brodski zvižduci čuli su se duž priobalja, stvarajući neobičnu i pomalo jezivu atmosferu. Kapetani su morali da plove sa dodatnim oprezom, posebno prilikom ulaska i izlaska iz luka, gde smanjena vidljivost povećava rizik od nezgoda.

Poseban oprez bio je neophodan posadama malih plovila, koje su morale da izbegavaju trase trajekata i drugih velikih brodova. U gustoj magli jedrilica može da se nađe veoma blizu velikog plovila pre nego što je posada na komandnom mostu uopšte ugleda.

Kimolos nestao pod gustom maglom

Impresivni prizori zabeleženi su i na Kimolosu. Magla je na pojedinim mestima bila toliko gusta da se nije moglo videti ni susedno ostrvo Milos, koje se nalazi neposredno preko puta.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci ovog neobičnog prizora. "Sve je u redu, samo tražimo Milos", našalio se jedan korisnik TikToka, dok je drugi snimak sa popularne plaže Prasa na Kimolosu pokazao koliko je magla bila gusta i koliko je promenila izgled čitavog pejzaža.