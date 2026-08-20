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Rumunska vojska uništila je sumnjivi pomorski dron u Crnom moru, nedaleko od gasnog projekta Neptun Deep. Informaciju je danas u saopštenju potvrdio ministar odbrane Radu Miruta, piše The Kyiv Independent.

"Jutros nas je Obalska straža obavestila o pomorskom dronu koji se nalazio nekoliko stotina metara od gasne platforme Neptun Deep. Plovilo je bilo u isključivoj ekonomskoj zoni, 80 milja istočno od Konstance", izjavio je Miruta.

Dodao je da su za uništenje drona angažovana dva borbena aviona F-16 rumunskog ratnog vazduhoplovstva. Na društvenim mrežama objavljen je snimak koji prikazuje rumunski F-16 kako puca na dron iz topa. Miruta je u kasnijem saopštenju izvestio da je napad bio uspešan. Dron je onesposobljen, a zatim su ga uklonili pirotehničari Obalske straže.

Poreklo drona nepoznato

"Od ukrajinske strane dobio sam zvaničnu potvrdu da dron nije njihov, i to putem direktnog komunikacionog kanala koji smo nedavno uspostavili", rekao je Miruta.

Snimci drona u visokoj rezoluciji pokazuju malo crno plovilo, a prema dostupnim informacijama, reč je o dizajnu kakav ukrajinska vojska ne koristi.

Optužbe na račun Rusije

Iako ministar Miruta nije direktno optužio Rusiju, rumunski predsednik Nikušor Dan bio je direktan i odgovornost je pripisao Moskvi.

"Oštro osuđujem ovakve ponovljene neodgovorne incidente Ruske Federacije", stoji u Danovom saopštenju. "U saradnji sa NATO saveznicima ostajemo na oprezu kako bismo se odbranili i odgovorili na ovakve izazove."

Incident je osudila i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.