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Norveška je danas proširila svoju arktičku brigaduFinmark, formiranu prošle godine na krajnjem severu zemlje u blizini granice sa Rusijom, u okviru jačanja vojnog prisustva NATO-a posle početka rata u Ukrajini.

Brigada, čije je sedište u Porsangmoenu, oko 180 kilometara od ruske granice, dobila je artiljerijski bataljon, jedinicu protivvazdušne odbrane i četu za veze, čime će biti osposobljena za izvođenje vatrenih dejstava na ciljeve udaljene do 40 kilometara i koordinaciju sa avionima i brodovima norveških i NATO snaga, prenosi Rojters.

Komandant brigade, brigadni general Jon Olav Fuglem, rekao je da nova struktura predstavlja "potpuno drugačiji nivo vatrene moći" u odnosu na dosadašnje kapacitete.

Norveški ministar odbrane Tore Sandvik poručio je da će Norveška odgovoriti na svaku pretnju ili napad na zemlju i NATO i braniti "svaki centimetar" teritorije.

Norveška je prošle godine uspostavila brigadu Finmark kao drugu brigadu svoje vojske i prvu osnovanu od završetka Hladnog rata.

Jedan od njenih glavnih zadataka do sada bio je nadzor i patroliranje duž 198 kilometara duge granice sa Rusijom.

Norveška ove godine za odbranu izdvaja oko 3,17 odsto bruto domaćeg proizvoda, u odnosu na 1,5 odsto 2014. godine, prema podacima NATO-a.

Kurir.rs/Rojters

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