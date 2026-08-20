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Državljanin Srbije Palj Domđoni (47) pravosnažno je osuđen na 14 godina zatvora zbog pokušaja ubistva u centru Praga. Viši sud u tom gradu u sredu je odbio njegovu žalbu i potvrdio presudu prvostepenog suda.

Domđoni je prošle godine, nakon sukoba u jednom praškom baru, napao 20 godina mlađeg muškarca i zabio mu nož u vrat. Pre toga, češke vlasti su ga greškom oslobodile, pa je određen period vremena proveo u bekstvu. Optuženi je tokom postupka tvrdio da je postupao u samoodbrani, ali sud nije prihvatio njegovu verziju događaja.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, incident je počeo u baru, gde je Domđoni ušao u kraći sukob sa mladićem i potom ga izbacio na ulicu. Oštećeni je nakon toga zajedno sa još trojicom ljudi krenuo dalje.

Foto: policie.gov.cz

Domđoni, međutim, nije odustao od sukoba. Prema navodima optužnice, uzeo je nož i krenuo za grupom. Kada ih je nekoliko minuta kasnije sustigao, odmah je nasrnuo na mladića. Najpre je pokušao da ga udari nogom, a zatim mu je nožem naneo ubod u vrat dubok čak sedam centimetara.

Povređeni muškarac samo pukom srećom nije iskrvario. Jedan od njegovih prijatelja pokušao je da zaustavi krvarenje pritiskajući ranu odećom, nakon čega je povređeni taksijem prevezen u bolnicu. Lekari su hitnom operacijom uspeli da mu spasu život.

Domđoni je pred sudom insistirao na tome da je reagovao u samoodbrani i da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio činjenice. Njegov advokat je tražio ukidanje presude i novo suđenje, ali je žalbeni sud zaključio da su prethodno utvrđene činjenice pravilne i da nema razloga za promenu odluke.

Tokom izricanja odluke Domđoni je negodovao i glasno tvrdio da je presuda besmislena. Predsedavajući sudija Petr Smrž odgovorio mu je da se sud ne slaže sa njegovim stavovima, kao ni sa njegovim ponašanjem tokom postupka.

Za pokušaj ubistva sa predumišljajem Domđoniju je pretila kazna do 20 godina zatvora. Sud mu je izrekao 14 godina, što je obrazloženo i njegovom ranijom kriminalnom prošlošću.

Kao olakšavajuća okolnost uzeto je u obzir to što je nadoknadio nematerijalnu štetu žrtvi i osiguravajućoj kompaniji. S druge strane, sud je kao otežavajuću okolnost naveo njegovu raniju osudu u zbog krivičnih dela povezanih sa drogom.

Domđoni se trenutno suočava i sa novim postupkom u Češkoj zbog krivičnih dela u vezi sa proizvodnjom i prometom narkotika. U tom slučaju je prošle godine, dok je bio u bekstvu, već bio osuđen na 12 godina zatvora, ali je zatražio da mu se ponovo sudi u njegovom prisustvu. Novo ročište zakazano je za sredinu septembra.