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Obilna kiša pogodila je italijansku regiju Liguriju u četvrtak ujutru i izazvala poplave u nekoliko gradova. Najviše su pogođeni Kjavari i Lavanja, blizu Đenove, gde su poplavljene ulice, podrumi i garaže.

Za Liguriju je izdato žuto upozorenje zbog grmljavine, javlja Korijere.

Prema regionalnoj agenciji Arpal, u Kjavariju je između 6 i 8 časova ujutru palo 126 milimetara kiše. Od toga je 102 milimetra zabeleženo za samo jedan sat, između 7 i 8 časova ujutru. Lokalni list Il Sekolo XIX izveštava da je područje pogođeno „vodenom bombom“ i da je reč o „vanrednom i veoma lokalizovanom kišnom događaju“. U Lavanji je muškarac u sedamdesetim godinama ostao u automobilu koji se zaglavio u podvožnjaku na ulici Via Kolombo.

Iz automobila ga je izvukao prolaznik, a na lice mesta stigla je i lokalna policija. Još jedan automobil je blokiran u drugom podvožnjaku, dok je i kamion bio zaglavljen u istom području. Vatrogasci su tamo morali da pomognu vozaču, a tokom jutra su imali brojne intervencije zbog poplavljenih podruma u ​​Kjavariju i Lavanji.

U Kjavariju je voda poplavila nekoliko ulica, posebno u području između Via Entela i Via Pjačenca. U delu grada je nestala i struja, što je značilo da stanovnici nisu mogli da koriste pumpe za ispumpavanje vode iz poplavljenih garaža.

Gradska uprava je navela da je velika količina kiše pala u veoma kratkom vremenskom periodu, što je privremeno sprečilo drenažni sistem da upije svu vodu. Dodali su da je voda potom počela da se povlači. Nekoliko sati kasnije, opština Kjavari je aktivirala sirene zbog kritičnih situacija duž kanala Rupinaro. Pozvali su celokupno stanovništvo da se pridržava mera samozaštite i da se ne zadržava na kritičnim tačkama.