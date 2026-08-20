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Američka udarna grupa koju predvodi nosač aviona USS Džordž Vašington stigla je na Bliski istok, saopštio je CENTKOM.

„Udarna grupa nosača aviona USS Džordž Vašington nalazi se na Bliskom istoku od juče u okviru planiranog raspoređivanja nakon dolaska u zonu odgovornosti Centralne komande“, rekao je X u objavi na društvenoj mreži.

Vojska je pojasnila da je ratni brod prešao Arapsko more.

Volstrit žurnal je objavio da Sjedinjene Države planiraju da pošalju kući nosač aviona „Abraham Linkoln“ , koji se nalazi u regionu od početka operacije protiv Irana, u okviru rotacije.

Portparol IRGC-a Hosein Mohebi upozorio je Sjedinjene Države da je Islamska Republika pripremila moćnije oružje nego u prethodnoj fazi sukoba u slučaju obnavljanja neprijateljstava.

USS Abraham Linkoln Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY

Istovremeno, CNN je dan ranije izvestio da su američke vlasti odlučile da pređu na strategiju postepenog ekonomskog „davljenja“ Irana umesto dosadašnjeg kursa vojne operacije.

Ubrzo nakon toga, predsednik Bele kuće Donald Tramp je najavio neviđenu operaciju protiv Islamske Republike u tu svrhu. Takođe je zapretio posledicama za zemlje koje podržavaju Iran. Nije otkrio precizne namere Vašingtona.

Sredinom juna, strane su potpisale memorandum koji je imao za cilj pokretanje mirovnog procesa. Međutim, tri nedelje kasnije, počela je nova runda eskalacije: Sjedinjene Države su optužile Iran za granatiranje komercijalnih brodova u Ormuzu, nakon čega je usledila obnovljena razmena raketnih udara.

Poslednjih nedelja, strane su, uz učešće posrednika na Bliskom istoku, pokušale da se dogovore o uslovima novog sporazuma za okončanje sukoba, ali ti pokušaji su bili neuspešni.