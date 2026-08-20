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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predstavio je novog ministra odbrane Jevgenija Hmaru i izložio prioritetne zadatke Ministarstva odbrane.

"Očekujem da će Ministarstvo odbrane i naše snage odbrane i bezbednosti raditi koordinirano. Važno je sprovesti reviziju svih sporazuma sa našim partnerima. Šta je sprovedeno, a šta još čeka na sprovođenje. Protivvazdušna odbrana i antibalistički sistemi su ključni prioritet, posebno pre zime.

Jevgenij Hmara ima bogato iskustvo u našim operacijama dubokih udara– još od vremena provedenog u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU). Očekujem da će biti još operacija i uveren sam da će Jevgenij nastaviti da bude lično uključen u ovu oblast".

Što se tiče mobilizacije i vojnih ugovora, kao i rotacija, šef države je naglasio da su potrebne stvarne odluke i stvarni predlozi. Zelenski je rekao da očekuje sistematski zajednički rad u ovoj oblasti i humaniji i sistematičniji pristup rešavanju organizacionih pitanja unutar oružanih snaga.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

Zelenski je takođe rekao da je jedan od najvećih izazova trenutno finansiranje, pre svega u odbrambenom sektoru Ukrajine.

On je upozorio da će naredna četiri meseca biti ključna: Ukrajina mora pronaći dodatna sredstva i osigurati da "nije slabija od neprijatelja". Pozvao je vladu, parlament i diplomate da zajedno rade na obezbeđivanju novca potrebnog za odbranu.

"Moraju se pronaći potrebni resursi. I verujem da je to najveći izazov sa kojim smo se suočili. Rat je postao skuplji. I to je činjenica. Potrebno je više resursa... Ovo takođe mora biti zajednički napor cele države", rekao je Zelenski.

Ministar odbrane Jevgenij Hmara je zauzvrat istakao da jasno razume predsednikov zadatak da ubrza ukrajinske programe proizvodnje balističkih i antibalističkih oružja.

"Oružanim snagama je potrebno oružje. Sistem snabdevanja mora da funkcioniše tempom rata. Moramo zaštititi naše nebo od ruskih balističkih raketa", naglasio je novi ministar odbrane Ukrajine.