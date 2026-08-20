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Najmanje trinaest ljudi je poginulo, a sedam je povređeno u klizištu na površinskom kopu rudnika zlata u kolumbijskom departmanu Narinjo, na granici sa Ekvadorom, saopštile su danas vlasti.

Eksplozija se dogodila u sredu popodne u selu Portoriko, udaljenom području koje je deo opštine Polikarpa, rekao je Gabrijel Okanja, direktor Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD) iz Narinja, objavila je agencija EFE.

"Nažalost, ppojavilo se klizište u rudniku u oblasti Portorika, u nadležnosti Polikarpe, stradali su ljudi koji su tamo radili. Poginulo je 13, a sedmoro ljudi je povređeno", izjavio je zvaničnik, a meštani su rekli da je među poginulima četvoro starosedelaca iz iste porodice naroda Kvilasinga.

Okanja je dodao da su zajednica i vatrogasci iz Pasta, glavnog grada Narinja, kao i iz Polikarpe i susednog grada El Tamba, pomogli u akciji spasavanja, koja je trajala tokom cele noći uz pomoć teške mehanizacije i završena je u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Opština Polikarpa se nalazi na severoistoku Narinja, oko 95 kilometara od Pasta, u planinskom području teškog pristupa gde deluje kolona Franka Benavidesa, koja je deo Centralnog generalštaba (EMŠ), glavne disidentske grupe bivših gerilaca FARK-a.

Pre samo deset dana Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale u kojem je poginulo najmanje 319 smrtnih slučajeva, uglavnom u centru i jugozapadu zemlje, prema podacima Instituta za pravnu medicinu (IML).