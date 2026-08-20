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"Mislim da bi u Gazi trebalo sprovoditi ciljana ubistva", rekao je izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gviri time izazvao ogorčenje širom sveta.

Ovaj tvrdolinijaš u kabinetu premijera Benjamina Netanjahua rekao je i kako to zamišlja: svake noći trebalo bi "ukloniti" 30 do 40 Palestinaca.

Pri tom ne misli samo na militantne Palestince koji predstavljaju neposrednu opasnost, naglasio je Ben Gvir.

U Pojasu Gaze ima ljudi koji nisu zaslužili da žive. "Oni čak nisu ni ljudi".

Nemačka vlada kritikuje dalju aneksiju Zapadne obale

U sredu je nemački kancelar Fridrih Merc (Hrišćansko-demokratska unija, CDU) reagovao na izjave kontroverznog izraelskog političara.

"Nemački kancelar oštro osuđuje pozive ministra Ben Gvira, koji pokazuju prezir prema ljudima i suprotni su međunarodnom pravu – oni su neprihvatljivi", rekao je portparol vlade u Berlinu. Merc se trenutno nalazi na godišnjem odmoru.

Portparol je u ime kancelara kritikovao i izraelske planove za ubrzavanje širenja naselja na Zapadnoj obali: Merc najnovije korake prati "sa velikom zabrinutošću".

Ne sme biti daljih aneksionih koraka, dodao je portparol: "Izrael kao okupaciona sila mora prema Palestincima postupati dostojanstveno, štititi njihovu imovinu i obezbediti javnu upravu i humanitarnu pomoć".

Foto: ATEF SAFADI/EPA

Vicekancelar Klingbajl: Sada je pređena granica

Mercov zamenik, ministar finansija Lars Klingbajl (Socijaldemokratska partija Nemačke), već je u utorak zatražio posledice zbog ove izjave.

"To su izjave koje mi kao nemačka vlada ni na koji način ne možemo prihvatiti", rekao je za televiziju Sat.1.

Na evropskom nivou se razgovara o sankcijama, rekao je Klingbajl i dodao: "To sada treba veoma ozbiljno ispitati." Nemačka, uprkos svoj solidarnosti sa državom Izrael, ne sme da ćuti. Sada je "zaista pređena granica".

I nemačka poslanica u Evropskom parlamentu Hildegard Bentele (CDU) zalaže se za sankcije protiv izraelskog ministra Ben Gvira. To čini još od prošle godine, rekla je u razgovoru za DW.

"Poziv na eliminaciju pojedinaca za nas je u Evropi neprihvatljiv", naglasila je političarka.

Mnoge zemlje zabranile su Ben Gviru ulazak

Katolička novinska agencija (KNA) u jednom portretu opisuje Ben Gvira kao verovatno "najradikalniju figuru" u izraelskoj vladi. Ministar bezbednosti je kontroverzan zbog rasističkih i verski fundamentalističkih stavova.

Mnoge zemlje su mu zato već ranije zabranile ulazak, među njima Australija, Francuska, Velika Britanija, Kanada, Novi Zeland, Norveška i Holandija.