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POČELO PREMEŠTANJE MIGRANATA U SEUTI: Raspoređeni u prihvatne centre koje je osnovala vlada Španije
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Nacionalna policija Španije i Civilna garda pokrenule su danas operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala.
Vlada je pripremila dva objekta za smeštaj 1.800 ljudi, s planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet.
Prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Kolmenar, piše Pais.
U saopštenju španskog Ministarstva za inkluziju navodi se da se u koordinisanoj akciji bezbednosnih snaga Vlada Seute sprovodi dobrovoljni transfer migranata u ove objekte.
Predsednik regionalne vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno najavio je da će doputovati danas u Seutu.
Kurir.rs/Agencije
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