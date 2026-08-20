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Nacionalna policija Španije i Civilna garda pokrenule su danas operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala.

Vlada je pripremila dva objekta za smeštaj 1.800 ljudi, s planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet.

Prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Kolmenar, piše Pais.

U saopštenju španskog Ministarstva za inkluziju navodi se da se u koordinisanoj akciji bezbednosnih snaga Vlada Seute sprovodi dobrovoljni transfer migranata u ove objekte.

Predsednik regionalne vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno najavio je da će doputovati danas u Seutu.

Kurir.rs/Agencije

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