U Kijevu je poginulo najmanje 15 ljudi, a 39 je ranjeno.
Spasilački timovi nastavljaju pretrage u pogođenoj zgradi
RUSI NE STAJU: Jedna osoba poginula u novom napadu na Kijev
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Jedna osoba je poginula, a dve su večeras ranjene u novom ruskom napadu na Kijev, objavile su lokalne vlasti.
Ostaci drona pali su na poslovnu četvrt Holosijvski i izazvali požar, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, prenose francuski mediji.
Spasilački timovi nastavljaju pretrage u pogođenoj zgradi.
Gradonačelnik je rekao da je ključna infrastuktura grada namerno gađana i da moguć poremećaja snabdevanjaviše kvartova toplom vodom.
Prošle noći je Rusija u velikom napadu koristila i balističke rakete.
U Kijevu je poginulo najmanje 15 ljudi, a 39 je ranjeno, rekle su ukrajinske vlasti.
Kurir.rs/Beta
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