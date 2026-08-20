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Jedna osoba je poginula, a dve su večeras ranjene u novom ruskom napadu na Kijev, objavile su lokalne vlasti.

Ostaci drona pali su na poslovnu četvrt Holosijvski i izazvali požar, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, prenose francuski mediji.

Spasilački timovi nastavljaju pretrage u pogođenoj zgradi.

Gradonačelnik je rekao da je ključna infrastuktura grada namerno gađana i da moguć poremećaja snabdevanjaviše kvartova toplom vodom.

Prošle noći je Rusija u velikom napadu koristila i balističke rakete.

U Kijevu je poginulo najmanje 15 ljudi, a 39 je ranjeno, rekle su ukrajinske vlasti.