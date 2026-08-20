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Snažan zemljotres jačine 6,6 stepeni Rihtera pogodio je centralni Peru u 18:00 UTC, odnosno u 13:00 po lokalnom vremenu.

Epicentar zemljotresa nalazio se na koordinatama 14,626° južne geografske širine i 73,510° zapadne geografske dužine, na dubini od oko 35 kilometara.

Epicentar je bio udaljen oko 181 kilometar jugoistočno od grada Ajakučo, koji ima približno 140.000 stanovnika. Zemljotres je bio znatno bliži mestu Korakora, udaljenom oko 54 kilometra severo-severoistočno od epicentra, gde živi oko 7.400 ljudi.

Zemljotres od 6,6 stepeni Rihtera spada u kategoriju jakih zemljotresa i može izazvati značajna podrhtavanja tla i materijalnu štetu, posebno u blizini epicentra. Za sada nema dostupnih podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.