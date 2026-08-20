Slušaj vest

Pirati su početkom ove nedelje oteli teretni brod pod kamerunskom zastavom kod obale Puntlanda u Somaliji i odveli plovilo, koje je prevozilo tursko oružje, prema obali Nugal u regionu, rekao je u četvrtak somalijski zvaničnik.

M/V LUTUF je zaplenjen u ponedeljak oko 3½ nautičke milje od Maraje u okrugu Ejl u Puntlandu, rekao je zvaničnik za Asošijejted pres pod uslovom anonimnosti, jer nije ovlašćen da javno govori o osetljivim informacijama.

Brod, u vlasništvu kompanije Polar Movement Šiping, prevozio je oružje namenjeno turskom vojnom centru za obuku u Mogadišu, kao i komunikacionu i satelitsku opremu, rekao je zvaničnik.

Desetočlana posada uključivala je šest Indijaca, jednog turskog državljanina, jednog gruzijskog državljanina i dva srpska pripadnika obezbeđenja, rekao je on.

Nije bilo neposrednih komentara turskih vlasti o incidentu.

Osam pirata, za koje se veruje da su članovi grupe koja je ranije bila umešana u otmicu broda „Svard“ 26. aprila, odveli su plovilo prema obali blizu Garmala u okrugu Dangorojo u Puntlandu.

Foto: Profimedia

Dva plovila u turskom vlasništvu kasnije su se približila otetom brodu, dok su turski helikopteri i dronovi nadgledali područje, rekao je zvaničnik. U utorak se mali čamac sa dva muškarca približio plovilu i isporučio kat, stimulans koji se često žvaće u Somaliji, rekao je on.

Nakon što se čamac vratio na obalu, usledio je vazdušni napad u kojem su ubijena četiri muškarca i ranjena još dva, rekao je zvaničnik.

Osam pirata, za koje se veruje da su članovi grupe koja je ranije bila umešana u otmicu broda „Svard“ 26. aprila, odveli su brod prema obali blizu Garmala u okrugu Dangorojo u Puntlandu.

Dva broda u turskom vlasništvu kasnije su se približila otetom brodu, dok su turski helikopteri i dronovi nadgledali područje, rekao je zvaničnik. U utorak se mali čamac sa dva muškarca približio brodu i isporučio kat, stimulans koji se često žvaće u Somaliji, rekao je on.