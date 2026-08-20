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Lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Norveške i Kanade zajednički su osudili odluku izraelske vlade da pokrene tender za izgradnju naselja E1 na Zapadnoj obali.

Pozvali su Izrael da odmah povuče plan i zaustavi dalje širenje naselja.

U zajedničkom saopštenju, naveli su da se međunarodna zajednica dugo protivi širenju izraelskih naselja i da su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog projekta E1 i privatno i javno.

"Naselje E1 će potkopati izglede za rešenje dve države podelom Zapadne obale i potkopavanjem teritorijalnog integriteta palestinskih teritorija", navodi se u saopštenju.

Sedam zemalja je saopštilo da je stav međunarodnog prava o izraelskim naseljima na Zapadnoj obali jasan.

"Izraelska naselja na Zapadnoj obali su nezakonita. To je stav međunarodne zajednice, koji je potvrdio i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je odluka posebno zabrinjavajuća zbog onoga što nazivaju teškom nestabilnošću na Zapadnoj obali, neviđenim nivoom nasilja naseljenika nad civilima i ozbiljnim ograničenjima palestinske ekonomije.

Lideri sedam zemalja direktno su pozvali izraelsku vladu da odustane od projekta E1 i zaustavi širenje naselja na Zapadnoj obali.

"Pozivamo izraelsku vladu da odmah povuče ove planove i zaustavi širenje naselja na Zapadnoj obali. Oni nas ne samo dodatno udaljavaju od mira, već i dodatno štete međunarodnom položaju Izraela", rekli su.

Takođe su uputili upozorenje kompanijama koje bi mogle da se prijave na tendere za izgradnju.

"Kompanije ne bi trebalo da razmatraju prijavu na tendere za izgradnju. Moraju biti svesne pravnih i reputacionih posledica, uključujući rizik od učešća u ozbiljnim kršenjima međunarodnog prava", navodi se u zajedničkom saopštenju.

Na kraju su ponovo potvrdili svoju podršku "sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru" zasnovanom na rešenju o dve države i rekli da će nastaviti da deluju u tom pravcu.