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Sjedinjene Američke Države uvele su danas nove sankcije protiv Kube, kojima je obuhvaćeno devet pravnih lica i tri osobe zbog navodnih aktivnosti usmerenih protiv interesa SAD.

Sankcije su usmerene na rukovodstvo Kubanskog instituta prijateljstva sa narodima (ICAP), kao i na devet kubanskih subjekata, među kojima je i Ministarstvo građevinarstva Kube, zbog podrške vladi te zemlje, prenosi Rojters.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da su sankcije protiv ICAP-a uvedene zbog navodnog organizovanja "široke subverzivne mreže u SAD" čiji je cilj pronalaženje, pridobijanje i radikalizacija pristalica, uglavnom pod izgovorom obrazovne ili kulturne razmene.

Rubio je naveo da je Kuba poslednjih dana pokušala da iskoristi 100. godišnjicu rođenja Fidela Kastra za aktiviranje te mreže i dovođenje pristalica u Havanu, gde bi se sastajali sa predstavnicima kubanskih vlasti.

"Današnjim sankcijama jasno stavljamo do znanja da Trampova administracija neće tolerisati napore kubanskog režima da finansira represiju niti da nastavi višedecenijsku kampanju subverzivnih aktivnosti usmerenih protiv SAD", rekao je Rubio.

Najnovije mere usledile su nakon izvršne uredbe koju je američki predsednik Donald Tramp potpisao u maju, a kojom su proširene sankcije protiv kubanskih zvaničnika, pripadnika bezbednosnih snaga i njihovih pristalica.

Sankcijama su obuhvaćeni i subjekti povezani sa kubanskim sektorom metalurgije i rudarstva.