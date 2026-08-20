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Bivši premijer Pakistana Imran Kanprebačen je iz zatvora u privatnu bolnicu Šifa internešenel u Islamabadu radi lečenja, nakon što je Vrhovni sud odobrio njegov transfer, javljaju danas pakistanski mediji.

Vrhovni sud je u utorak naložio da 73-godišnji Kan bude premešten iz zatvora u garnizonskom gradu Ravalpindiju, gde se nalazi od avgusta 2023. godine, u privatnu bolnicu u glavnom gradu, javljaju ARY news and Geo news, prenosi Rojters.

Naloženo je da Kan bude prebačen u bolnicu radi specijalističkog pregleda i lečenja, uz učešće njegovog ličnog lekara u medicinskom postupku, prenosi Arabnews.

Sud je dozvolio da 73-godišnji Kan ostane u bolnici do 16. septembra, uz uslov da konačnu preporuku o njegovom daljem lečenju donese lekarski konzilijum.

"Danas će Imran Kan Sahib biti pregledan i lečen u bolnici Al Šifa, u prisustvu članova porodice i njegovih ličnih lekara", saopštila je njegova stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) na platformi Iks.

Foto: K.M. Chaudary/AP

Odluka je doneta nekoliko sati nakon što je kancelarija sekretara Vrhovnog suda vratila zahtev vlade za preispitivanje odluke o lečenju u bolnici, zbog nedostataka u podnetoj dokumentaciji.

Vlada je tvrdila da bi omogućavanje osuđenom zatvoreniku da se leči u konkretnoj privatnoj bolnici moglo da podstakne i druge zatvorenike da zatraže isti tretman.

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar rekao je da vlada ne osporava Kanovo pravo na lečenje, ali je doveo u pitanje mogućnost da zatvorenik zahteva lečenje u određenoj privatnoj ustanovi.

"Svaki zatvorenik ima pravo da mu, u skladu sa zakonom, budu obezbeđene zdravstvene usluge. One su mu pružene i biće mu i dalje pružane“, rekao je Tarar, uz pitanje da li može da se odredi konkretna privatna bolnica.

Kan je ranije iz zatvora prebacivan u državni Pakistanski institut medicinskih nauka u Islamabadu radi lečenja tromboze centralne vene mrežnjače desnog oka, stanja koje može da ugrozi vid.

U toj ustanovi je početkom ove godine podvrgnut nizu medicinskih procedura, počev od januara.

Kan je bio premijer Pakistana od 2018. do 2022. godine, kada je smenjen nakon glasanja o nepoverenju u parlamentu.

Njegovi odnosi sa vojskom pogoršali su se pred kraj mandata, a Kan je optuživao vojni vrh i političke protivnike da stoje iza njegove smene i kasnijeg hapšenja, što oni negiraju.

Od tada se suočio sa više od 100 sudskih postupaka, ali je i tokom boravka u zatvoru zadržao snažnu podršku birača.

Na izborima 2024. godine kandidati koje je podržavao osvojili su više poslaničkih mandata nego bilo koja druga politička grupacija, ali nisu uspeli da formiraju vladu.