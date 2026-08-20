VRHOVNI SUD DOZVOLIO LEČENJE: Bivši premijer Pakistana prebačen iz zatvora u bolnicu
Bivši premijer Pakistana Imran Kanprebačen je iz zatvora u privatnu bolnicu Šifa internešenel u Islamabadu radi lečenja, nakon što je Vrhovni sud odobrio njegov transfer, javljaju danas pakistanski mediji.
Vrhovni sud je u utorak naložio da 73-godišnji Kan bude premešten iz zatvora u garnizonskom gradu Ravalpindiju, gde se nalazi od avgusta 2023. godine, u privatnu bolnicu u glavnom gradu, javljaju ARY news and Geo news, prenosi Rojters.
Naloženo je da Kan bude prebačen u bolnicu radi specijalističkog pregleda i lečenja, uz učešće njegovog ličnog lekara u medicinskom postupku, prenosi Arabnews.
Sud je dozvolio da 73-godišnji Kan ostane u bolnici do 16. septembra, uz uslov da konačnu preporuku o njegovom daljem lečenju donese lekarski konzilijum.
"Danas će Imran Kan Sahib biti pregledan i lečen u bolnici Al Šifa, u prisustvu članova porodice i njegovih ličnih lekara", saopštila je njegova stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) na platformi Iks.
Odluka je doneta nekoliko sati nakon što je kancelarija sekretara Vrhovnog suda vratila zahtev vlade za preispitivanje odluke o lečenju u bolnici, zbog nedostataka u podnetoj dokumentaciji.
Vlada je tvrdila da bi omogućavanje osuđenom zatvoreniku da se leči u konkretnoj privatnoj bolnici moglo da podstakne i druge zatvorenike da zatraže isti tretman.
Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar rekao je da vlada ne osporava Kanovo pravo na lečenje, ali je doveo u pitanje mogućnost da zatvorenik zahteva lečenje u određenoj privatnoj ustanovi.
"Svaki zatvorenik ima pravo da mu, u skladu sa zakonom, budu obezbeđene zdravstvene usluge. One su mu pružene i biće mu i dalje pružane“, rekao je Tarar, uz pitanje da li može da se odredi konkretna privatna bolnica.
Kan je ranije iz zatvora prebacivan u državni Pakistanski institut medicinskih nauka u Islamabadu radi lečenja tromboze centralne vene mrežnjače desnog oka, stanja koje može da ugrozi vid.
U toj ustanovi je početkom ove godine podvrgnut nizu medicinskih procedura, počev od januara.
Kan je bio premijer Pakistana od 2018. do 2022. godine, kada je smenjen nakon glasanja o nepoverenju u parlamentu.
Njegovi odnosi sa vojskom pogoršali su se pred kraj mandata, a Kan je optuživao vojni vrh i političke protivnike da stoje iza njegove smene i kasnijeg hapšenja, što oni negiraju.
Od tada se suočio sa više od 100 sudskih postupaka, ali je i tokom boravka u zatvoru zadržao snažnu podršku birača.
Na izborima 2024. godine kandidati koje je podržavao osvojili su više poslaničkih mandata nego bilo koja druga politička grupacija, ali nisu uspeli da formiraju vladu.
Kurir.rs/Rojters