RUSKI AMBASADOR: Želimo da budući generalni sekretar UN bude više uključen u ukrajinsku krizu
Rusija bi želela da sledeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija bude više uključen u rešavanje ukrajinske krize, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
"Želeli bismo da on ili ona bude aktivnije uključen/a u rešavanje kriza, ali da bi se to desilo, novoizabrani generalni sekretar mora da bude spreman da se uključi u ovaj proces, čak i uprkos riziku da ponekad neće moći da postigne uspeh", rekao je Nebenzja novinarima, prenosi RIA Novosti.
Novi generalni sekretar UN biće izabran tokom ove godine, a novi petogodišnji mandat zvanično počinje 1. januara 2027. godine.
Proces izbora je ušao u završnu fazu započinjanjem prvih neformalnih krugova glasanja u SB UN, a novi čelnik naslediće aktuelnog generalnog sekretara Antonija Gutereša, kome drugi mandat ističe 31. decembra ove godine.
Kurir.rs/RIA Novosti