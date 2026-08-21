"Želeli bismo da on ili ona bude aktivnije uključen/a u rešavanje kriza, ali da bi se to desilo, novoizabrani generalni sekretar mora da bude spreman da se uključi u ovaj proces, čak i uprkos riziku da ponekad neće moći da postigne uspeh", rekao je Nebenzja novinarima, prenosi RIA Novosti.