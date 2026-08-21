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Rusija bi želela da sledeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija bude više uključen u rešavanje ukrajinske krize, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

"Želeli bismo da on ili ona bude aktivnije uključen/a u rešavanje kriza, ali da bi se to desilo, novoizabrani generalni sekretar mora da bude spreman da se uključi u ovaj proces, čak i uprkos riziku da ponekad neće moći da postigne uspeh", rekao je Nebenzja novinarima, prenosi RIA Novosti.

Novi generalni sekretar UN biće izabran tokom ove godine, a novi petogodišnji mandat zvanično počinje 1. januara 2027. godine.
Proces izbora je ušao u završnu fazu započinjanjem prvih neformalnih krugova glasanja u SB UN, a novi čelnik naslediće aktuelnog generalnog sekretara Antonija Gutereša, kome drugi mandat ističe 31. decembra ove godine.

Kurir.rs/RIA Novosti

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