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Gradonačelnik italijanskog grada Komo Alesandro Rapineze zabranio je bicikle na glavnim gradskim ulicama, nakon što ga je jedan od njih udario, javljaju italijanski mediji.

"Optužen sam da sam preduzeo ovu meru zato što me je udario električni bicikl. To je istina. Ljudi postupaju na osnovu sopstvenih iskustava, a ja sam lično osetio kako je biti udaren ovim zverima", rekao je Rapineze za "Stampu".

Prema njegovim rečima, zabrana će se odnositi na oko 30 ulica u centru grada na bicikle i električne bicikle, uključujući i one koje koriste kuriri za dostavu, prenosi "Mesađero".

Prema pisanju italijanskih medija, biciklisti nameravaju da održe protestne vožnje.

"Živelo pravo na slobodno demonstriranje", rekao je gradonačelnik Koma kao odgovor na pitanje o javnom protestu protiv zabrane.

On je dodao da je siguran da će svi gradski politički aktivisti učestvovati u protestu, ali da smatra da time neće postići ono što žele.

Zabrana vožnje bicikala u centru Koma stupa na snagu u septembru.