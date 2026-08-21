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Turska, Egipat i Katar, zemlje posrednice u pregovorima o Gazi, najoštrije su osudile najnovije izraelske napade u Pojasu Gaze, u kojima su stradali civili, uključujući žene i decu i izrazile duboku zabrinutost zbog nastavka kršenja dogovorenog primirja.

U zajedničkom saopštenju povodom najnovijih izraelskih napada na Gazu, tri zemlje navele su da se, kao posrednice, snažno protive napadima koji dovode do pogibije civila i izrazile "duboku zabrinutost zbog kontinuiranih kršenja".

Posredničke zemlje istakle su da se u ključnom trenutku, kada se intenzivno radi na sprovođenju Sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi i kada su u pregovorima ostvareni konstruktivni koraci, intenziviranje izraelskih napada "negativno odražava na regionalne i međunarodne napore".

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

U saopštenju se navodi da je od ključnog značaja da Izrael u potpunosti poštuje sve obaveze preuzete sporazumom o prekidu vatre i da se uzdrži od postupaka koji bi mogli dodatno da ugroze primirje i dovesti do eskalacije.

"Suočene sa razornim posledicama kontinuirane izraelske agresije u regionu, zemlje posrednice ponavljaju poziv međunarodnoj zajednici i Savetu za mir, predvođenom predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i podržanom Rezolucijom 2803 Saveta bezbednosti UN, da izvrše pritisak kako bi se preduzeli neophodni koraci za poštovanje primirja i sprečila dalja eskalacija", navodi se u saopštenju.

U izraelskom vazdušnom napadu na policijsku stanicu u gradu Gazi, na severu Pojasa Gaze, poginulo je osam policajaca i jedno raseljeno dete, dok je 15 osoba povređeno.

1/14 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: AP Jehad Alshrafi, EPA Haitham Imad

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima poginulo 1.273 ljudi, dok je 4.248 osoba povređeno, a tela 813 ljudi izvučena su iz ruševina.

Ministarstvo mavodi da je ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine dostigao 73.417, dok je povređeno 174.360 ljudi.

Navodi se da se pod ruševinama u Pojasu Gaze i dalje nalaze tela hiljada nastradalih.