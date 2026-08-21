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Nacionalna meteorološka služba Velike Britanije upozorila je da bi fenomen El Ninjo, koji se trenutno razvija nad Tihim okeanom, mogao postati najjači u savremenoj istoriji.

Ova moćna prirodna klimatska pojava podiže globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih prilika, pa u kombinaciji sa uticajem ljudskih faktora čini veoma verovatnim da će 2027. biti najtoplija godina od kada postoje merenja.

Sve je više dokaza da vremenski obrasci širom sveta već trpe uticaj, sa ispodprosečnim monsunskim kišama u Indiji i smanjenom aktivnošću uragana na Atlantskom okeanu, dok bi Velika Britanija mogla biti izložena većem riziku od kišovite i olujne jeseni. Šef odseka za dugoročne prognoze u Nacionalnoj meteorološkoj službi Velike Britanije, profesor Adam Skajf, naglasio je da je ovo događaj bez presedana kakav još nije viđen u njihovim prognozama.

Šta predstavlja El Ninjo i zašto je trenutni događaj izuzetan?

El Ninjo je prirodni vremenski obrazac koji se javlja na svakih dve do sedam godina i traje oko godinu dana. Pasati koji obično duvaju od istoka ka zapadu preko Tihog okeana oslabe ili promene smer, pa se topla voda širi ka istoku i oslobađa toplotu u atmosferu, što pomera raspored padavina i podiže globalne temperature.

Naučnici proglašavaju El Ninjo kada su temperature površine mora u ključnoj oblasti Pacifika bar 0,5 °C iznad proseka, a trenutna merenja pokazuju odstupanja veća od 2 °C.

Najnovije prognoze sugerišu da bi temperature mogle preći i 3 °C iznad normale krajem godine, što bi bilo nezabeleženo u evidencijama koje datiraju od 1950. godine i verovatno najjači događaj još od 19. veka. Izuzetno topla voda u dubljim slojevima okeana dodatno napaja i snaži čitav proces.

Dr Zik Hausfater iz istraživačke grupe "Berkeley Earth" ističe da višemesečni razvoj ovog fenomena povećava uverenje da će ovo biti rekordna pojava. Neke grupe predviđaju odstupanja i preko 4 °C iznad proseka, što bi po njegovim rečima moglo značiti da je ovo najjači El Ninjo u poslednjih 500 ili čak 1.000 godina.

Globalne posledice i uticaj na evropske vremenske prilike

Promene u raspodeli toplote i vetrova već se osećaju širom planete. Tokom 2026. godine jugozapadni monsun u Južnoj Aziji donosi znatno manje padavina od normale, dok su na Atlantiku i Karibima do sada zabeležene samo tri imenovane oluje. U tropskom Pacifiku uticaj je izuzetno izražen kroz povećan rizik od suša i požara u Australiji, kao i opasnost od poplava u Peruu, Ekvadoru i na jugu SAD.

Iako El Ninjo nije bio glavni pokretač ovogodišnjih letnjih toplotnih talasa, imaće veći uticaj na jesen i ranu zimu donoseći kišovite i olujne uslove u severozapadnoj Evropi, dok krajem zime može donekle povećati i šanse za hladnije vreme.

2027. "vrlo verovatno" najtoplija godina u istoriji merenja

Ovo oslobađanje toplote iz okeana u atmosferu dovodi do skoka globalne prosečne temperature uglavnom u kalendarskoj godini koja sledi nakon zimskog vrhunca.

Zbog toga dr Nik Danston iz Nacionalne meteorološke službe Velike Britanije navodi da je veoma verovatno da će 2027. zameniti 2024. godinu na mestu najtoplije u istoriji merenja.