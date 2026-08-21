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Američki predsednik Donald Tramp želi da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom do kraja godine, ali Pjongjang za sada nailazi na uzdržane reakcije. Severna Koreja, izgleda, namerava da postavi zahtevne uslove za novi sastanak, uprkos činjenici da dva lidera, prema njihovim rečima, imaju odličan odnos.

Ranije ove nedelje, Tramp je značajno smanjio obim zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom i opisao ih kao "neprijateljske" prema Severnoj Koreji. Prekjuče je rekao da očekuje da će se sa Kimom sastati kasnije ove godine.

Moguća prilika za susret

Moguća prilika za susret u regionu mogao bi biti samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šenženu, na koji bi Tramp mogao da otputuje krajem godine, pod uslovom da Pjongjang pokaže interesovanje za nove pregovore.

"Sjedinjene Države ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom bez preduslova. Predsednik i Kim Džong Un će se ponovo sastati kada za to dođe vreme", rekao je portparol Stejt departmenta.

1/7 Vidi galeriju Kim Džong Un i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, Profimedia

Sestra Kim Džong Una: "Nisu bili u kontaktu"

Lim Eul-čul, profesorka na Institutu za dalekoistočne studije Univerziteta Kjungnam, rekla je da su dosadašnji odgovori Severne Koreje naglasili "odličan lični odnos" između Kima i Trampa, ali su takođe jasno stavili do znanja da taj odnos odvajaju od zvanične politike prema Sjedinjenim Državama.

Kim Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera, rekla je da vežbe SAD sa Južnom Korejom ostaju agresivne i da je politika SAD prema Severnoj Koreji neprijateljska. Takođe je negirala da su Tramp i Kim bili u kontaktu, iako je sama opisala njihov odnos kao odličan.

Južnokorejska vojska je saopštila da je Severna Koreja u utorak lansirala desetak balističkih raketa sa svoje istočne obale. Analitičari ovaj potez vide kao protest protiv tekućih vojnih vežbi SAD i Južne Koreje.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Uslovi Pjongjanga

Dženi Taun, američka stručnjakinja za Severnu Koreju i bezbednost na Korejskom poluostrvu, kaže da je Severna Koreja jasno definisala uslove za sastanak, koji predstavljaju izuzetno visoke zahteve za Sjedinjene Države.

Ovi uslovi uključuju fundamentalne promene u američkoj politici kako bi se eliminisali elementi koje Pjongjang smatra neprijateljskim. Takođe zahtevaju prihvatanje nuklearnog statusa Severne Koreje ili barem izjavu Vašingtona da denuklearizacija više nije cilj.

"Pitanje je koliko je Tramp spreman da ispuni te uslove kako bi osigurao sastanak do roka koji je sam postavio", dodao je Taun. Portparol Stejt departmenta ponovio je da Sjedinjene Države "ostaju posvećene potpunoj denuklearizaciji Severne Koreje".

Tramp je održao niz istorijskih samita sa Kimom 2018. i 2019. godine, ali diplomatski napori su propali jer su Sjedinjene Države zahtevale da Severna Koreja odustane od svog nuklearnog oružja. Tramp je od tada više puta nazvao Severnu Koreju "nuklearnom silom", iako njegova administracija i dalje poziva na denuklearizaciju i zvanično ne priznaje njen status.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

"To ostavlja prostor za diplomatiju"

Kim sada ima manje podsticaja za sastanke nego tokom Trampovog prvog mandata, kada je nastojao da ukine sankcije. Severna Koreja se od tada približila Kini i Rusiji, a povećana trgovina sa njima pomogla je njenoj ekonomiji.

"Severna Koreja ima druge opcije i gradi odnose sa zemljama koje ne zahtevaju ustupke, već nude obostrano korisnu saradnju", dodala je Taun. "Nema razloga da se žuri u pregovore u kojima se očekuje da će Kim napraviti ustupke, posebno u vezi sa onim što on smatra ključnim za odbranu zemlje", dodala je.

1/8 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti postrojenju za razvoj municije Foto: KCNA/KCNA