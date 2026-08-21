Potez koji bi označio značajno proširenje vojne saradnje Moskve i Pjongjanga

Potez koji bi označio značajno proširenje vojne saradnje Moskve i Pjongjanga

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Novi talas severnokorejskih trupa, kojih već ima 8.500 u Rusiji, sadrži jedinicu dronova koja bi mogla da napada mete unutar Ukrajine, prema rečima visokog ukrajinskog obaveštajnog zvaničnika.

Širenje vojne saradnje i najava novog kontingenta

Severna Koreja, koja je pre dve godine potpisala sa Rusijom pakt o međusobnoj odbrani po ugledu na NATO, šalje trupe kao pomoć vojnim operacijama Moskve od kraja 2024. godine i mogla bi biti zamoljena da doprinese sa još do 50.000 vojnika kada se predsednik Vladimir Putin sastane sa svojim kolegom Kim Džong Unom u septembru, prema rečima general-majora Vadima Skibickog, zamenika šefa ukrajinske odbrambene obaveštajne službe.

Takav potez bi označio značajno proširenje vojne saradnje Moskve i Pjongjanga i dolazi u trenutku kada Ukrajini bolno nedostaje protivvazdušne odbrane. To je još jedan znak da su ruski resursi iscrpljeni i da su dobrodošli da pomognu, uprkos javnim izjavama o njihovoj ekonomskoj otpornosti i vojno-industrijskim kapacitetima.

1/5 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Skibicki je rekao da su severnokorejske trupe koje su već raspoređene uglavnom raširene u ruskom Kurskom regionu i da uključuju hiljadu inženjera i deminera.

Takođe obuhvataju 400 operatera dronova, od kojih su mnogi stekli iskustvo u ili iz prethodnih severnokorejskih raspoređivanja, a čiji će dronovi verovatno biti korišćeni i za izviđanje i za napad na ciljeve unutar Ukrajine.

Geopolitičke reakcije i demantiji

Produbljivanje veza Severne Koreje sa Rusijom zabrinjava mnoge u NATO-u, posebno nakon što je predsednik Donald Tramp u nedelju objavio da će vojne vežbe sa Južnom Korejom biti smanjene kako se ne bi antagonizovao Kim Džong Un - povučeni severnokorejski lider sa kojim Tramp želi da se ponovo sastane.

Kimova moćna sestra, Kim Jo Džong, negirala je tvrdnje da će se desetine hiljada Severnokorejaca uskoro pridružiti naporima Rusije, nazivajući to "neosnovanim samoizmišljenim scenarijem".

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Ukrajinske obaveštajne službe sugerišu da severnokorejske trupe poslate u Rusiju neće se boriti na ukrajinskoj teritoriji, rekao je Skibicki, već će pojačati ruske pozadinske položaje, oslobađajući ruske trupe za napade unutar Ukrajine.

Iako je Ukrajina prvi put upozorila da severnokorejske trupe koriste dronove za napade na njihovoj teritoriji prošlog oktobra, ovo je prvi pokazatelj da će novi talas trupa imati ovu mogućnost.

Pored Putinovog verovatnog zahteva za dodatnim trupama, oko 25.000 Severnokorejaca je do sada raspoređeno ili rotirano kroz rusku vojsku, dodao je Skibicki.

Istorijat raspoređivanja i teški gubici

Prvo raspoređivanje severnokorejskih trupa počelo je u Kurskoj oblasti u oktobru 2024. godine, kako bi se odbila ukrajinska invazija, prva na ruskom tlu od nacista. Severna Koreja je mesecima ćutala o svom početnom raspoređivanju trupa kako bi pomogla ruskoj ratnoj mašini, tek u aprilu 2025. godine potvrdivši da se njeni vojnici bore protiv Ukrajine.

Procenjuje se da je 10.000 Severnokorejaca raspoređeno i pretrpelo značajne žrtve, koristeći samoubilačke taktike da masovno napadaju ukrajinske položaje.

1/10 Vidi galeriju Severnokorejski vojnici Foto: Printscreen/Tass

Spremnost Severne Koreje da podnese takve gubitke odražava domet ruskih globalnih saveza i potrebu Moskve za dodatnom radnom snagom. Ranjenici su se vratili u Severnu Koreju sposobni da podučavaju svoje kolege o ratovanju dronovima i novoj realnosti tehnološki dominiranih linija fronta.

Ističući snagu veza dve zemlje, ruski državni mediji su tokom prošle godine prikazivali slike severnokorejskih trupa na obuci u Rusiji, a Kim Džong Un je u aprilu otvorio spomenik poginulim severnokorejskim Ukrajincima.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Isporuke balističkih raketa i problemi PVO-a

Severna Koreja značajno pomaže Rusiji u ratu protiv Ukrajine, pre svega isporukom balističkih raketa KN-23 i KN-24. Prema navodima Skibickog, Rusiji je do sada poslato najmanje 150 raketa, uz obećanje dodatnih 120, dok je oko 90 severnokorejskih stručnjaka poslato u Rusiju kako bi pomagali pri njihovom lansiranju.

Modernije verzije raketa imaju domet do 800 kilometara, ali su često neprecizne. Njihova upotreba u Ukrajini Severnoj Koreji omogućava da unapređuje tehnologiju i preciznost.