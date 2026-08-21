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"Bila sam potpuno slaba. Više nisam osećala noge", kaže Anais de Vos. "Bila sam uplašena i nisam znala šta se dešava". U julu 2011. godine, Anais (27) otišla je na razgovor za posao u francuskom Ministarstvu kulture u Parizu.

Iako obično ne pije kafu, ljubazno je prihvatila šolju koju joj je ponudio njen ispitivač, visoki državni službenik, Kristijan Negre. On je sam pripremio kafu, rekla je, ali je imala loš ukus i popila je samo pola. Danas je Anais jedna od skoro 250 žena koje veruju da im je Negre dao diuretike između 2009. i 2018. godine kako bi ih naterao da mokre pred njim.

Sastanak je počeo u kancelariji, ali posle nekoliko minuta, Negre je predložio šetnju. Dok su šetale ulicama Pariza, Anais je osetila neobjašnjivu i nekontrolisanu potrebu za mokrenjem. Rekla mu je da mora hitno da pronađe toalet. "Pogledao me je pravo u oči i rekao: 'Oh, moraš li da piškiš?' Osećala sam se kao dete. Bilo mi je veoma čudno kako me je gledao, gotovo likovanje".

Službenik drogirao žene

Ona tvrdi da ju je uputio ka vratima skladišta ispod mosta preko Sene i rekao: "Možeš to ovde." Osetila je da je situacija postala opasna i insistirala je da nastave. Otišli ​​su u Luvr, ali je ulaz u toalet koštao jedan evro, a ona je ostavila novčanik u ministarstvu.

Negre je rekao da ni on nije imao gotovinu. Očajna i u bolu, Anais je pronašla kafić koji joj je dozvolio da koristi toalet. Dok mu se približavala, izgubila je kontrolu i pokvasila odeću. Kasnije je rekla da joj je jedina uteha bila što se to dogodilo van Negreovog vida. Posle tri sata sa njim, osećala se omamljeno i iscrpljeno. Nije dobila posao, a incident joj je narušio samopoštovanje, zbog čega je u godinama koje su usledile birala manje ambiciozne poslove.

Godine 2019, dobila je pismo od policije. Na sastanku je saznala da se smatra jednom od skoro 200 žena koje je Negre navodno drogirao tokom razgovora za posao. "Bila sam šokirana, ali mi je bilo drago što sam znala da nisam luda. Nešto se zaista dogodilo tog dana".

U međuvremenu, desetine drugih navodnih žrtava su se javile. Policija veruje da je Negre koristio diuretike, lekove koji stimulišu mokrenje. Istražitelji su to pronašli zahvaljujući tabeli na Negreovom računaru pod nazivom "Eksperimenti P".

Dokument je sadržao vreme kada su žene stigle na razgovore, trenutak kada su im dati diuretici, koliko im je trebalo da zatraže da idu u toalet i kakav su donji veš nosile.

Sličan obrazac napada

Istraga protiv Negrea počela je u junu 2018. godine, kada ga je kolega uhvatio kako fotografiše ženu ispod stola. Prvo je suspendovan, a zatim otpušten 2019. godine.

Tužioci su rekli da je istražiteljima priznao da je "dovodio žene u ponižavajuće situacije". Još jedna žrtva u njegovim beleškama je Mari-Elen Bris, koju je intervjuisao u Strazburu 2016. godine. Takođe je predložio šetnju pored kanala. Ubrzo je osetila nepodnošljivu potrebu za mokrenjem.

Negr je rekao da je znao za javni toalet u blizini, ali da ga nije bilo.

"Počela sam zaista da patim, bol je bio toliko jak da sam pobledela i suze su mi se slivale niz lice", kaže ona. Nije imala drugog izbora nego da urinira u javnosti, a Negre joj je ponudio da je pokrije svojom jaknom. "Bilo mi je strašno neprijatno. Nije skidao pogled sa mene". Godinama se stidela, sve dok je policija nije kontaktirala.

Mari-Elen kaže da pored psihološke traume ima i trajne probleme sa mokrenjem. "Napadnuta sam i otrovana. Za mene je to očigledno bio seksualni napad". Pitanje hemijskog potčinjavanja, odnosno upotrebe droga za kontrolu osobe, pokrenula je u Francuskoj poslanica Sandrin Žoso.

Psihološka i fizička trauma

Postala je aktivistkinja nakon što je senator proglašen krivom za ubacivanje ekstazija u njeno piće. Joso tvrdi da država nije učinila dovoljno da zaštiti žene. Ove godine je pokrenut pilot program koji ženama omogućava da testiraju uzorke krvi, urina ili kose, a da ih ne prijave. Profesor Žan-Klod Alvarez, koji vodi program, kaže da je upotreba diuretika na ovaj način "veoma neuobičajena" i da nikada nije video ništa slično u svojih 26 godina rada kao toksikolog.

Prošlo je 15 godina od incidenta sa Anais i sedam godina otkako je razgovarala sa policijom. Frustrirana je sporim tempom postupka. Negre, koji ima šezdeset godina, je pod zvaničnom istragom zbog upotrebe droga, narušavanja privatnosti i seksualnog napada i čeka suđenje. Njegov advokat je odbio da komentariše za BBC.

"Sve je to uznemirujuće i ljuta sam zbog načina na koji se prema nama postupa", kaže Anais, koja sada ima 42 godine.

Mari-Elen opisuje čekanje kao "sekundarnu viktimizaciju".

Organizacija UN za žene kaže da vlasti moraju učiniti više jer odlaganja u takvim slučajevima uništavaju živote žena. Francuska policija i vlada nisu odgovorile na kritike. Mari-Elen je dugo ćutala, ali se više ne stidi.