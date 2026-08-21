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Pojavili su se prvi snimci snažnog zemljotresa magnitude 6,7 koji je pogodio južni deo Perua i izazvao štetu na kućama, zdravstvenim ustanovama i školama.

Na snimcima koji su se pojavili nakon potresa mogu se videti posledice snažnog podrhtavanja tla, dok su stanovnici u pogođenim područjima napuštali objekte i izlazili na otvoreno.

Zemljotres je pogodio južne Ande u četvrtak oko 13 časova po lokalnom vremenu, a prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar je bio oko 38 kilometara severozapadno od grada Upahuačo, u provinciji Parinakočas u regionu Ajakučo. Potres je zabeležen na dubini od 66 kilometara.

Najmanje dvoje povređenih, oštećene kuće i škole

Zemljotres se snažno osetio u više delova južnog Perua, uključujući regione Ika, Arekipa, Huankavelika, Apurimak i Kusko, ali i u prestonici Limi.

Šef Civilne zaštite Luis Vaskes saopštio je da su najmanje dve osobe povređene tokom evakuacije svojih domova u Korakori, glavnom gradu provincije Parinakočas.

Prema prvim podacima nadležnih službi, oštećene su najmanje 22 kuće, šest zdravstvenih centara i jedna škola u više oblasti Ajakuča i Kuska. Šteta je prijavljena, između ostalog, u mestima Pukio, Puljo, Korakora, Upahuačo, San Pedro i Pičari.

U okolini Korakore prijavljeni su i odroni kamenja sa okolnih padina.

1/8 Vidi galeriju Pojavili su se snimci zemljotresa magnitude 6,7 koji je pogodio Peru. Najmanje dve osobe su povređene, a oštećene su kuće, škole i zdravstveni centri. Foto: Printscreen X, YouTube/Republic World

Peruanska mornarica saopštila je da nakon snažnog zemljotresa nema opasnosti od cunamija.