DRAMATIČNI SNIMCI NAKON RAZORNOG ZEMLJOTRESA! Zgrade pucale i rušile, ljudi bežali iz domova! Šteta se još prebrojava, tlo ne miruje! (VIDEO)
Pojavili su se prvi snimci snažnog zemljotresa magnitude 6,7 koji je pogodio južni deo Perua i izazvao štetu na kućama, zdravstvenim ustanovama i školama.
Na snimcima koji su se pojavili nakon potresa mogu se videti posledice snažnog podrhtavanja tla, dok su stanovnici u pogođenim područjima napuštali objekte i izlazili na otvoreno.
Zemljotres je pogodio južne Ande u četvrtak oko 13 časova po lokalnom vremenu, a prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar je bio oko 38 kilometara severozapadno od grada Upahuačo, u provinciji Parinakočas u regionu Ajakučo. Potres je zabeležen na dubini od 66 kilometara.
Najmanje dvoje povređenih, oštećene kuće i škole
Zemljotres se snažno osetio u više delova južnog Perua, uključujući regione Ika, Arekipa, Huankavelika, Apurimak i Kusko, ali i u prestonici Limi.
Šef Civilne zaštite Luis Vaskes saopštio je da su najmanje dve osobe povređene tokom evakuacije svojih domova u Korakori, glavnom gradu provincije Parinakočas.
Prema prvim podacima nadležnih službi, oštećene su najmanje 22 kuće, šest zdravstvenih centara i jedna škola u više oblasti Ajakuča i Kuska. Šteta je prijavljena, između ostalog, u mestima Pukio, Puljo, Korakora, Upahuačo, San Pedro i Pičari.
U okolini Korakore prijavljeni su i odroni kamenja sa okolnih padina.
Peruanska mornarica saopštila je da nakon snažnog zemljotresa nema opasnosti od cunamija.
Peru se nalazi u pacifičkom "Vatrenom prstenu", području izrazito snažne seizmičke aktivnosti, zbog čega su zemljotresi u toj zemlji relativno česti. Jedan od najtežih u novijoj istoriji dogodio se 2007. godine, kada je zemljotres magnitude 7,9 u regionu Ika odneo skoro 600 života.
(Kurir.rs/AP/RepublicWorld)