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Rusija se priprema da intenzivira napade balističkim raketama na sedam ukrajinskih oblasti koristeći severnokorejske sisteme KN-23, KN-24 i KN-30 raspoređene u Voronješkoj oblasti, objavio je 20. avgusta Institut za proučavanje rata (ISW).

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) potvrdila je za Ukrajinsku pravdu da je Pjongjang do jula predao Moskvi oko 50 balističkih raketa, uključujući modele KN-23, KN-24 i KN-30 (Hvasong-11C).

KN-30 predstavlja unapređenu verziju balističke rakete KN-23 i može da nosi bojevu glavu težine do 2.500 kilograma, navodi se u izveštaju ISW-a. Analitičari su, međutim, naglasili da još nisu zabeležili ubedljive dokaze da je Rusija koristila rakete KN-30 u napadima na Ukrajinu.

Podaci HUR-a ukazuju da su ruske snage počele da raspoređuju šest specijalizovanih lansera za severnokorejske rakete u Voronješkoj oblasti, uz ukupno 120 raketa.

1/6 Vidi galeriju Lavrov i Kim Džong Un u Pjongjangu Foto: HOGP/Russian Foreign Ministry Press Service

Prema analitičarima ISW-a, severnokorejski sistemi raspoređeni u Voronješkoj oblasti imaju dovoljan domet da pogode ciljeve u Sumskoj, Harkovskoj, Černigovskoj, Poltavskoj, Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti.

Severnokorejske rakete manje precizne, ali nose znatno teže bojeve glave

Vojni stručnjak Anatolij Hrapčinski istakao je da ruske snage retko koriste sve raspoložive lansere istovremeno u jednom napadu. Iako Rusija raspolaže sa približno 160 lansera sistema Iskander, od kojih svaki može da nosi dve rakete, tokom jednog talasa napada u proseku se lansira između 16 i 26 raketa.

On je ukazao i na značajne tehnološke razlike između ovih sistema. Dok ruske rakete Iskander-M imaju odstupanje od cilja od oko pet do 20 metara, severnokorejske KN-23 mogu da promaše predviđenu metu za stotine metara, pa čak i nekoliko kilometara.

1/5 Vidi galeriju Iskander Foto: AP, EPA

Međutim, severnokorejske rakete nose bojeve glave težine do jedne tone, znatno teže od standardne bojeve glave Iskandera-M od oko 480 kilograma. Zbog toga mogu da naprave veće kratere i proizvedu znatno snažnije udarne talase.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je 30. jula 2026. godine da su ruske snage verovatno ponovo počele da koriste rakete severnokorejske proizvodnje. One su, kako je naveo, korišćene u napadu na naselje Radušno kod Krivog Roga, u kojem je poginula cela porodica.

Rojters je izvestio da ponovno korišćenje severnokorejske municije ukazuje na to da je Moskva dobila nove isporuke naoružanja iz Pjongjanga.

Predstavnik HUR-a Andrij Černjak rekao je toj agenciji da Severna Koreja raspoređuje aktivnu raketnu jedinicu u zapadnom delu Rusije, opremljenu sa šest lansera i 120 balističkih raketa namenjenih za napade na Ukrajinu.