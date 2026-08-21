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Vlada Specijalnog administrativnog regiona Makaoa objavila je u utorak treći petogodišnji plan ekonomskog i društvenog razvoja Makaoa za period od 2026. do 2030. godine.

Treći petogodišnji plan predstavlja važnu inicijativu Makaoa za unapređenje principa „Jedna zemlja, dva sistema“ i efikasnije uključivanje u ukupni razvoj zemlje, izjavio je izvršni direktor Makaoa Sam Hou Fai na konferenciji za novinare održanoj u sedištu vlade SAR-a.

Sam je izdvojio četiri glavna izazova za period od 2026. do 2030. godine: ostvarivanje odgovarajuće diversifikacije ekonomije kroz velike projekte i vladine fondove za podršku, produbljivanje integrisanog razvoja sa Hengćinom u južnoj provinciji Guangdong i unapređenje razvoja zone saradnje, ubrzavanje urbane obnove i izgradnja lepog i „pametnog“ Makaoa, kao i jačanje veza Makaoa sa matičnim delom zemlje i svetom.

Treći petogodišnji plan Makaoa u potpunosti pokazuje institucionalne prednosti principa „Jedna zemlja, dva sistema“. S jedne strane, plan je usklađen sa nacionalnim 15. petogodišnjim planom i aktivno uključuje Makao u nacionalni razvoj, dok s druge strane koristi specifične prednosti ovog SAR-a.

U Makau se nalaze četiri državne ključne laboratorije u oblastima računarske tehnologije, mikroelektronike, interneta stvari za pametne gradove i nauke o Mesecu i planetama. One služe kao platforme za istraživanje i razvoj, kao i međunarodnu saradnju. Plan promoviše model „industrija postavlja pitanja, nauka nudi rešenja“, podstičući zajedničke laboratorije univerziteta i preduzeća kako bi se smanjio jaz između naučnih istraživanja i njihove komercijalizacije.

U narednih pet godina Makao će ojačati saradnju sa zemljama koje učestvuju u izgradnji inicijative „Pojas i put“, kao i sa zemljama portugalskog i španskog govornog područja, nastojeći da izgradi važan most za otvaranje Kine prema svetu i značajan prozor za razmenu između kineske i zapadne civilizacije.