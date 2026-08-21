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Admiral Đuzepe Kavo Dragone, predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, prvi put je razgovarao sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Mihailom Drapatijem. Tokom razgovora predstavnik Alijanse uverio ga je da će vojna podrška Ukrajini biti nastavljena.

"Tokom našeg razgovora još jednom sam potvrdio kontinuiranu vojnu podršku NATO-a Ukrajini, koja hrabro brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet", rekao je Đuzepe Kavo Dragone.

On je naglasio da saveznici NATO-a u Evropi i Severnoj Americi povećavaju proizvodnju u odbrambenoj industriji. Cilj je da se ubrzaju isporuke potrebne opreme kako oružanim snagama članica Alijanse, tako i Ukrajini.

"Bezbednost Ukrajine je naša bezbednost i nastavićemo da podržavamo Ukrajinu kako bismo joj pomogli da postigne pravedan i trajan mir", poručio je Kavo Dragone.

Foto: JEON HEON-KYUN/EPA

Drapati govorio o potrebama ukrajinskih snaga

Mihail Drapati rekao je da je protivvazdušna odbrana bila jedna od glavnih tema razgovora. Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine takođe je informisao Đuzepea Kava Dragonea o situaciji na frontu i trenutnim prioritetima ukrajinskih Odbrambenih snaga.

Među prioritetima Drapati je naveo udare dugog dometa, primenu fleksibilne pešadijske taktike i automatizaciju linije fronta. Naglasio je da Ukrajina ne samo da prima pomoć od svojih partnera već sa njima deli i iskustva iz savremenog ratovanja.

"Ukrajina ne prima samo podršku. Delimo borbeno iskustvo kakvo danas nema niko drugi i ono doprinosi bezbednosti cele Alijanse. Hvala našim saveznicima. Ovaj posao radimo zajedno", rekao je Drapati.

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Vojni komitet NATO-a dolazi u Ukrajinu

Prema rečima Mihaila Drapatija, očekuje se da Vojni komitet NATO-a poseti Ukrajinu u oktobru. To će biti prva takva poseta u poslednjih osam godina.