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Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov planira putovanje u Sjedinjene Države za koje njegov tim kaže da će se fokusirati na privlačenje resursa za nove projekte odbrambene tehnologije, a ne na političke sastanke.

"Glavna svrha putovanja, koje je potencijalno planirano, jeste privlačenje sredstava za nove projekte u oblasti odbrambene tehnologije", rekla je Fedorovljeva pres-služba ukrajinskom javnom emiteru "Suspiljne".

Njegov tim je saopštio da trenutno nisu zakazani sastanci sa američkim političarima ili vladinim zvaničnicima.

Kijevski list "Indipendent" je ranije objavio, pozivajući se na ukrajinske i američke zvaničnike "upoznate sa pitanjem", da bi Fedorov mogao da otputuje u SAD već sledeće nedelje.

Moguća poseta je privukla pažnju nakon što je Fedorov ove nedelje javno pozvao Ukrajinu da razvije legalan i bezbedan mehanizam za održavanje izbora tokom produženog rata.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gardijan je sugerisao da bi poseta SAD mogla biti usmerena na izgradnju podrške u Vašingtonu za tu poziciju. Fedorovljev tim je, međutim, rekao da je planirano putovanje usmereno na odbrambenu tehnologiju.

U video obraćanju objavljenom na društvenim mrežama, Fedorov je rekao da Rusiji ne bi trebalo dozvoliti da određuje kada Ukrajinci mogu da biraju svoju vladu.

"Da li se Rusiji može efikasno dati pravo da diktira kada Ukrajinci mogu ponovo da biraju svoju vladu? Uveren sam da je odgovor ne", rekao je Fedorov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije rekao da bi izbori trebalo da se održe nakon završetka rata, a ne tokom privremenog prekida vatre.