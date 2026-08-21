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Neverovatna priča dolazi iz Tihog okeana, gde su dva meksička ribara spasena nakon pet dana lutanja na otvorenom moru.

Pronađeni su prekjuče, više od 160 kilometara od obale, bez hrane i vode. O spasavanju je sada izvestila meksička mornarica.

Potraga za njima pokrenuta je 14. avgusta, kada je njihova ribarska zadruga prijavila gubitak kontakta sa dva člana posade, muškarcima starosti 53 i 32 godine. Mornarica je pretraživala široko područje Tihog okeana vazdušnim i pomorskim snagama.

1/3 Vidi galeriju Ribari spaseni sa Pacifika Foto: Printscreen/X/SEMAR México

Prenosivi rashladni kontejner

El Pais piše da je njihov ribarski čamac potonuo zbog visokih talasa. Ribari su uspeli da iz mora izvuku veliki rashladni kontejner koji su koristili za skladištenje svog ulova, popeli se na njega i plutali na njemu pet dana bez hrane i vode.

Na kraju su locirani oko 240 kilometara od obale južne meksičke države Čijapas, nedaleko od granice sa Gvatemalom.

Mornarica je takođe objavila video snimak spasavanja, na kojem se vidi velika tirkizna kutija, odnosno frižider, kako pluta na talasima dok se približava spasilački brod. Ribari su spaseni, a zatim helikopterom prebačeni u luku.