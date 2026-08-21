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Komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi upozorio je da će Rusija pojačati napade na civile i pozvao Ukrajince da ostanu oprezni zbog, kako je naveo, ruskog psihološkog i informacionog rata, navodi se u njegovoj izjavi od 20. avgusta.

Mađar je rekao da ukrajinske snage prenose rat na teritoriju Rusije napadajući izvore finansiranja ruske ratne mašinerije, dok ruske snage, prema njegovim rečima, odgovaraju masovnim napadima na ukrajinske civile.

"Na frontu smo na oprezu i uzvraćamo neprijatelju u njegovoj močvari, čak i kada ćutimo", napisao je Mađar.

"Civilima želim snagu i otpornost u teškim iskušenjima koja predstoje. Civilizacijski ponor deli nas od neprijatelja."

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Mađar: Ovo nije sprint, već maraton

Mađar je upozorio da će Rusija, prema njegovoj proceni, samo dodatno intenzivirati strategiju "kažnjavanja civila".

"Budite neprekidno na oprezu i usredsređeni, umesto da konzumirate emotivne sadržaje i psihološki rat koji samo dodatno produbljuju vašu iscrpljenost. Pobrinite se da imate proveren plan delovanja za nepredvidive vazdušne napade", napisao je Mađar.

Brovdi je Ukrajincima poželeo "čelične živce i izdržljivost", pozivajući ih da vode računa o sebi i ljudima oko sebe.

"Znajte da i mi neprekidno udaramo, uzvraćajući neprijatelju. Ovo nije sprint, već maraton sa velikim preprekama, sudbonosni test izdržljivosti", rekao je Brovdi.

1/6 Vidi galeriju Ukrajina napala dronovima Saratovsku oblast. Pogođena je rafinerija nafte, ima žrtava. Foto: screenshot X

Rusija je tokom noći 20. avgusta izvela veliki raketni napad i napad dronovima na Ukrajinu, pri čemu su glavne mete bili Kijev i Kijevska oblast.

Napad je izazvao veliku štetu i žrtve u kijevskim četvrtima Solomjanski, Svjatošinski i Darnicki. Poginulo je 16 ljudi, dok je 38 povređeno.

U napadima na Kijevsku oblast poginula je još jedna osoba, dok je sedam ljudi povređeno.