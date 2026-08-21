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Klimatski fenomen koji snažno utiče na vremenske prilike širom sveta mogao bi tokom narednih meseci da dostigne intenzitet kakav nije zabeležen u modernim merenjima.

Britanska meteorološka služba "Met Office" upozorila je da bi klimatski fenomen El Ninjo kasnije ove godine mogao dostići rekordnu snagu, dok bi temperatura površine mora u pojedinim delovima Tihog okeana mogla biti više od dva stepena Celzijusa iznad proseka.

El Ninjo se proglašava kada temperatura površine mora u ključnom području Tihog okeana bude najmanje 0,5 stepeni Celzijusa iznad prosečne vrednosti. Prema najnovijim merenjima, temperature su već znatno iznad tog praga i trenutno premašuju dva stepena u odnosu na uobičajene vrednosti.

Događaj bez presedana

Najnovije prognoze "Met Officea" pokazuju da bi temperaturne anomalije kasnije ove godine mogle premašiti i tri stepena, u periodu kada se El Ninjo bude približavao vrhuncu. Ukoliko se takva predviđanja ostvare, bio bi to događaj bez presedana u merenjima koja se vode od 1950. godine, a verovatno i najjači El Ninjo još od 19. veka.

Situaciju dodatno usložnjava neuobičajeno topla voda u dubljim slojevima okeana. U pojedinim područjima, na dubini od oko 100 metara, izmerene su temperature približno osam stepeni iznad normale. Takve zalihe tople vode mogle bi dodatno da pojačaju ovaj klimatski fenomen i produže njegovo delovanje.

Dr Zik Hausfater, klimatski naučnik iz istraživačke grupe Berkeley Earth, rekao je: "Pred nama su još mnogi meseci dok se ovaj događaj nastavlja razvijati i to je jedan od razloga zbog kojih smo sve sigurniji da će ovo biti događaj koji će oboriti rekorde", naveo je on.

Nepouzdane tvrdnje

Neke druge klimatske istraživačke grupe prognoziraju još intenzivniji razvoj El Ninja, uz mogućnost da temperatura površine mora bude čak četiri stepena iznad proseka.