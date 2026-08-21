Slušaj vest

Nemačka skladišta gasa dostigla su rekordno nizak nivo popunjenosti. Dok industrijsko udruženje INES upozorava na rizike u slučaju ekstremno hladnog vremena, nemačka vlada ističe da trenutno ne vidi opasnost od nestašice gasa.

Skladišta gasa u Nemačkoj trenutno su, prema podacima industrijskog udruženja INES, popunjena manje nego ikada od početka vođenja evidencije 2011. godine.

"Trenutni nivo popunjenosti skladišta gasa ubedljivo je najniži zabeleženi nivo za ovo doba godine otkako se u Nemačkoj vodi evidencija", rekao je za nemačku novinsku agenciju DPA izvršni direktor Inicijative za skladištenje energije (INES) Sebastijan Hajneman.

"Reč je, dakle, o istorijski niskom nivou", dodao je.

Foto: Shutterstock/Alexander Fedosov, Shutterstock

Nemačko Ministarstvo privrede pokušalo je u četvrtak da ublaži zabrinutost zbog mogućih problema sa snabdevanjem gasom tokom hladnijeg dela godine, saopštivši da, prema trenutnim procenama, tokom predstojeće zime ne očekuje nestašicu gasa.

U Ministarstvu navode da ozbiljno shvataju činjenicu da su nemačka skladišta znatno manje popunjena nego prethodnih godina. Istovremeno, ističu da se sigurnost snabdevanja ne može procenjivati samo na osnovu nivoa popunjenosti skladišta. Gas u Nemačku stiže prvenstveno gasovodima iz Norveške, preko terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), kao i iz susednih evropskih zemalja.

Hajneman je naveo da su skladišta trenutno popunjena 49 odsto, dok je u isto vreme prošle godine taj nivo iznosio 67 odsto. Čak i ako trenutno zakupljeni skladišni kapaciteti, koji iznose 78 odsto ukupnih nemačkih kapaciteta, budu potpuno popunjeni do zime, uskladištene količine gasa ne bi bile dovoljne da u potpunosti garantuju snabdevanje u slučaju ekstremno niskih temperatura.

Troškovi nabavke gasa trenutno su često viši od cene po kojoj bi taj gas mogao da bude prodat tokom zime. Zbog toga gotovo da nema ekonomskog podsticaja trgovcima da sada kupuju gas i skladište ga.

"Uskoro više neće biti fizički moguće"

Energetski sektor procenjuje da će do početka novembra biti veoma teško dostići čak i 70 odsto popunjenosti skladišta.

"U jednom trenutku to jednostavno više neće biti fizički moguće", rekla je za Deutschlandfunk predsednica izvršnog rukovodstva Saveznog udruženja energetike i vodoprivrede (BDEW) Kerstin Andreae.

Uprkos visokim nabavnim cenama, gas se i dalje skladišti, ali veoma sporo. Andreae je navela da je propisani nivo popunjenosti za sada još moguće dostići.

"Ali prostora je sve manje", upozorila je.

Ministarstvo privrede, na čijem je čelu Katerina Rajhe (CDU), smatra da odgovornost za pripreme za zimu pre svega leži na privatnom sektoru, odnosno gasnim kompanijama i trgovcima. Kako navode, državna intervencija nosila bi određene rizike.

Ipak, nemačka vlada "priprema neophodne opcije za delovanje kako bi, u slučaju pogoršanja situacije, mogle brzo i ciljano da budu primenjene", saopštilo je Ministarstvo.