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Jaka oluja pogodila je Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan čovek je poginuo od udara groma u blizini Celja objavili su mediji u petak.

Policija u Celju je obaveštena da je grom udario dve osobe koje su stajale ispod drveta u oblasti Žaleca, pri čemu je muškarac (46) preminuo na licu mesta, a drugi je prevezen u bolnicu sa lakšim povredama.

U centralnoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i oborena su stabla, izvestio je 24UR. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi.

Informativni centar slovenačke Direkcije civilne zaštite i spasavanja izvestio je o ukupno 51 intervenciji, uglavnom u oblastima Ljubljane, Celja, Kranja, Trbovlja i Kopra.

Slovenački meteorolozi prognoziraju nastavak jakih kiša u petak, a narandžasto upozorenje je izdato za celu zemlju.

Državu Donja Austrija takođe je pogodila jaka oluja u četvrtak, koja je izazvala velike poplave u veoma kratkom roku.

Najgora situacija je bila u Bruku an der Lajdeu, gde su vatrogasci do petka ujutru primili oko 400 poziva za pomoć.

U Haslauu na Dunavu, putnici su spaseni iz poplavljenih vozila, a u Marija Elendu je drvo palo na kuću.

Oluja je takođe izazvala štetu u Švadorfu i Encersdorfu, objavio je Kronen Cajtung.

Oluja stigla do Beča

Oluja je stigla i do Beča, gde su grad, jaka kiša i jaki udari vetra doveli do brojnih poziva vatrogascima.

Oluje su izazvale veliku štetu u Burgenlandu, gde je oštećen veliki broj automobila, prodavnica i kuća. Takođe je bilo brojnih kašnjenja letova sa bečkog aerodroma Švehat.

Upozorenje na jaku oluju u delovima Evrope

Podsetimo, meteorolozi su upozorili na izuzetno jaku oluju od četvrtka do subote koja bi mogla da pogodi veliki deo Evrope, uključujući i Austriju, javio je juče austrijski Heute.

Prema prognozama Weather.com-a, ekstremna oluja dolazi iz zapadnog mediteranskog regiona, donoseći oluje, vetrove uraganske snage i pijavice.

Priobalni regioni Francuske, Italije, Španije i Hrvatske su posebno ugroženi, ali Beč i cela Austrija su u zoni najveće opasnosti.