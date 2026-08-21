SNAŽNA OLUJA PROTUTNJALA BEČOM, STIGLA NA VRATA BALKANA! Muškarac poginuo od udara groma, aktiviran NARANDŽASTI alarm za ovu zemlju - evo dokle će trajati
Jaka oluja pogodila je Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan čovek je poginuo od udara groma u blizini Celja objavili su mediji u petak.
Policija u Celju je obaveštena da je grom udario dve osobe koje su stajale ispod drveta u oblasti Žaleca, pri čemu je muškarac (46) preminuo na licu mesta, a drugi je prevezen u bolnicu sa lakšim povredama.
U centralnoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i oborena su stabla, izvestio je 24UR. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi.
Informativni centar slovenačke Direkcije civilne zaštite i spasavanja izvestio je o ukupno 51 intervenciji, uglavnom u oblastima Ljubljane, Celja, Kranja, Trbovlja i Kopra.
Slovenački meteorolozi prognoziraju nastavak jakih kiša u petak, a narandžasto upozorenje je izdato za celu zemlju.
Državu Donja Austrija takođe je pogodila jaka oluja u četvrtak, koja je izazvala velike poplave u veoma kratkom roku.
Najgora situacija je bila u Bruku an der Lajdeu, gde su vatrogasci do petka ujutru primili oko 400 poziva za pomoć.
U Haslauu na Dunavu, putnici su spaseni iz poplavljenih vozila, a u Marija Elendu je drvo palo na kuću.
Oluja je takođe izazvala štetu u Švadorfu i Encersdorfu, objavio je Kronen Cajtung.
Oluja stigla do Beča
Oluja je stigla i do Beča, gde su grad, jaka kiša i jaki udari vetra doveli do brojnih poziva vatrogascima.
Oluje su izazvale veliku štetu u Burgenlandu, gde je oštećen veliki broj automobila, prodavnica i kuća. Takođe je bilo brojnih kašnjenja letova sa bečkog aerodroma Švehat.
Upozorenje na jaku oluju u delovima Evrope
Podsetimo, meteorolozi su upozorili na izuzetno jaku oluju od četvrtka do subote koja bi mogla da pogodi veliki deo Evrope, uključujući i Austriju, javio je juče austrijski Heute.
Prema prognozama Weather.com-a, ekstremna oluja dolazi iz zapadnog mediteranskog regiona, donoseći oluje, vetrove uraganske snage i pijavice.
Priobalni regioni Francuske, Italije, Španije i Hrvatske su posebno ugroženi, ali Beč i cela Austrija su u zoni najveće opasnosti.
Meteorolog Jan Šenk ističe da Beč leži upravo u centru najpogođenijeg područja. Očekuju se i opasne bujice i izuzetno obilne padavine. Prema trenutnim modelima, opasnost traje do subote, a slično neobično velike količine kiše predviđaju se i za Švajcarsku, preneo je Heute.
(Kurir.rs/Jutarnji/Foto:Ilustracija)