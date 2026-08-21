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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinske oružane snage tokom protekle noći izvele napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti, duboko na teritoriji Rusije, više od 1.600 kilometara od granice.

Zelenski je u objavi na platformi X naveo da je Ukrajina tokom noći pogodila i rusku vojnu vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti, na jugu Rusije.

"Nastavljamo da svojim dubinskim udarima vraćamo posledice rata tamo odakle su i došle. Sinoć su naši dubinski udari pogodili rafineriju nafte u Permu, više od 1.600 kilometara od granice, kao i vojnu vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ukrajinski udari ostvarili su rezultate i u Crnom moru.

"Takođe imamo potvrđene rezultate prethodnih udara. Ruski avion Su-34 oštećen je u vazduhoplovnoj bazi Ahtubinsk, oko 600 kilometara od linije fronta", naveo je Zelenski.

Ruski bombarder Su-34 oštećen je na teritoriji Rusije tokom noći između 19. i 20. avgusta, a satelitski snimak posledica napada objavili su analitičari OSINT projekta Exilenova+.

Avion je oštećen tokom napada na aerodrom Ahtubinsk na severu Astrahanske oblasti. Ranije tog jutra OSINT projekat saopštio je da je nakon napada dronovima na aerodromu registrovan termalni trag.

Prema navodima analitičara, bombarder je "značajno oštećen".

"Posledice udara na frontovski bombarder Su-34 tokom noći na aerodromu u Ahtubinsku. Došlo je do curenja goriva, nakon čega je izbio požar. Sam bombarder je značajno oštećen", objavio je Exilenova+.

Ruski višenamenski lovac-bombarder Su-34 predstavlja glavnu platformu za upotrebu navođenih avionskih bombi sa univerzalnim modulima za planiranje i korekciju, kao i drugih planirajućih vazduhoplovnih ubojnih sredstava.

Prema projektu War&Sanctions, trećina kompanija uključenih u snabdevanje komponentama za proizvodnju ovih aviona nije pod restrikcijama nijedne države iz sankcione koalicije, što znači da bi i dalje mogle da imaju pristup potrebnim stranim komponentama i tehnologijama.