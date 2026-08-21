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Nemačke vlasti su otkrile skladište oružja povezano sa ruskom obaveštajnom službom na obodu Berlina, objavili su danas javni emiteri NDR i VDR.

Skladište otkriveno u šumi

Nemačka obaveštajna agencija BfV procenjuje da je oružje, pronađeno u šumi u blizini prestonice, bilo skriveno za ruske špijune koji su mogli dobiti naređenja iz Moskve da izvrše napade, prema izveštajima.

Profesionalno uređeno skladište je otkriveno prošlog leta nakon što su vlasti dobile dojavu.

U skladištu su pronađena dva kratka vatrena oružja. Vlasti su ih onesposobile i opremile GPS uređajima, a zatim su nastavile da prate lokaciju kako bi videle ko će doći da ih pokupi. Međutim, niko nije došao i skladište se sada smatra neaktivnim.

Profesionalno uređeno skladište je otkriveno prošle jeseni nakon što su vlasti dobile dojavu. Nakon inspekcije, ostavili su ga netaknutim neko vreme i pratili lokaciju, nadajući se da će identifikovati nalogodavce ili osobu koja će doći da pokupi oružje.

Osumnjičeni uhapšen u Rumuniji

Osumnjičeni povezan sa otkrićem uhapšen je prošle jeseni u Rumuniji. Nemačke bezbednosne službe veruju da je on možda organizovao skrovište. Savezno državno tužilaštvo istražuje slučaj od novembra zbog sumnje da je pripremalo ozbiljan nasilni zločin koji ugrožava državu.

Ni nemačke vlasti ni ruska ambasada u Berlinu nisu izdale zvanično saopštenje o ovim navodima.