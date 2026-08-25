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Andrej Fedorov, savetnik Kremlja, najavio je u intervjuu za BBC mogući "poluvojni“ odgovor usmeren protiv britanskih fabrika dronova koje bi izveli "nepoznati izvori" zbog odluke Londona da Ukrajini preda nacrte za rakete dalekog dometa.

Izjave Fedorova u emisiji Njuznajt britanskog medijskog servisa usledila je i nakon što je britanski premijer Endi Bernam kazao da planira da narewdnog meseca otputuje u SAD sa evropskim liderima kako bi zajedno lobirali kod američkog predsednika Donalda Trampa za ispunjavanje odbrambenih potreba Ukrajine.

- Radujem se odlasku u Njujork u septembru - rekao je Bernam u intervjuu za Blumberg, misleći na termin održavanja 81, sednice Generalne skupština UN.

Bernam je dodao da, iako detalji nisu "potpuno potvrđeni", on će "verovatno“ otići u Ameriku što bi bilo njegovo prvo putovanje u SAD otkako je postao premijer Velike Britanije u julu.

- Odlazeći odavde danas, sasvim mi je jasno šta treba da uradim u narednih nekoliko nedelja - poručio je Bernam nakon zvanične posete Ukrajini u ponedeljak, tokom koje je obećao da će nastaviti da vrši pritisak na Rusiju.

Bernamov prvi boravak u inostranstvu u svojstvu predsednika vlade u Londonu iskorišćen je da Bernam zvanično objavi da je Ujedinjeno Kraljevstvo pristalo da preda nacrte za komponente britanske proizvodnje za raketu Skalp, francusku verziju krstareće rakete Storm šedou koja je deo britanskog arsenala i bila je prvi projektil dugog dometa koji je Kijevu isporučen iz neke od zapadnih zemalja.

1/4 Vidi galeriju Britanski premijer Endi Bernam u poseti Kijevu na Dan nezavisnosti Ukrajine, 24. avgust 2026. Foto: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia, HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Ovi nacrti će omogućiti Ukrajini da pokrene sopstvenu proizvodnju ovih raketa dugog dometa.

Reagujući na ove poteze Londona, bivši zamenik šefa ruske diplomatije Fedorov kazao je za BBC da se predsednik Vladimir Putin suočava s "ozbiljnim" pritiskom da "preduzme određene mere protiv Velike Britanije".

Na pitanje voditelja emisije Njuznajt odakle dolazi taj pritisak, Fedorov je odgovorio da pritisak dolazi "iz istraživanja javnog mnjenja (u Rusiji), dolazi od novinara, od masovnih medija".

Fedorov je upitan i kako bi mogao da izgleda taj "poluvojni" odgovor Kremlja Londonu.

- Mogao bi da bude u obliku toga da se nešto desi firmama, fabrikama koje proizvode dronove za Ukrajinu. One bi mogle da budu napadnuti ne od Rusije, već iz nepoznatih izvora - kazao je Fedorov.

1/9 Vidi galeriju Britanski premijer Endi Bernam prilikom prve posete Kijevu sastao se s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: STRINGER/EPA, Dan Bashakov/AP

Britanski medijski servis navodi da je ova izjava u skladu s onima što je portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao u ponedeljak, kada je kritikovao odluku Velike Britanije da preda nacrte za rakete dugog dometa Kijevu.

Peskov je rekao da je time sprečen "čak i najmanji napredak" ka postizanju mira.

Putinov portparol je novinarima kazao da ruska vojska već prikuplja podatke kako bi locirala sva mesta za proizvodnju raketa i uništila ih.

- Britanija je uključena u ovaj rat na strani kijevskog režima. Britanija metodično i konstantno doliva ulje na vatru - naveo je Peskov.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Bernam je juče imao kratak komentar na ovu izjavu Peskova.

- Ko je zapalio tu vatru? To je pitanje, zar ne? - upitao je britanski premijer.

Bernam se u Kijevu sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i prvi put predsedavao sastankom "Koalicije voljnih", koju su osnovale Velika Britanija i Francuska pod njegovim prethodnikom Kirom Starmerom.

Odnosi Londona i Moskve naglo su se pogoršali proteklih nedelja nakon što je Tajms objavio da Ukrajina koristi britanske dronove, uključujući bespilotne letelice Najan, za vazdušne udare duboko unutar Rusije.

Nakon objave tog teksta Ukrajina je izvela dva masovna napada na Moskvu i okolinu, koristeći prvo 600 dronova, a nakon pretnje Kremlja da će Velika Britanija da "plati" zbog naoružavanja Kijeva usledio je udar rekordnih razmera sa 620 bespilotnih letelica.