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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu pretnju za Moskvu.

- Ovaj vojno-politički blok, neprijateljski nastrojen prema nama, ne samo da nastavlja da postoji, već se stalno širi - rekao je Medvedev u intervjuu za list "Južna Osetija", navodeći planove za prijem novih članica iz postsovjetskih zemalja, najpre Gruzije, a zatim Ukrajine, preneo je TASS.

Prema njegovim rečima, "apsolutno" je jasno da sve to stvara egzistencijalnu pretnju po Rusiju.

On je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje.

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