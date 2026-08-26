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MEDVEDEV OTKRIO ŠTA RUSIJA TRAŽI OD NATO: "Apsolutno je jasno da su egzistencijalna pretnja"
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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu pretnju za Moskvu.
- Ovaj vojno-politički blok, neprijateljski nastrojen prema nama, ne samo da nastavlja da postoji, već se stalno širi - rekao je Medvedev u intervjuu za list "Južna Osetija", navodeći planove za prijem novih članica iz postsovjetskih zemalja, najpre Gruzije, a zatim Ukrajine, preneo je TASS.
Prema njegovim rečima, "apsolutno" je jasno da sve to stvara egzistencijalnu pretnju po Rusiju.
On je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje.
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