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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je sinoć da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, ali nije izneo detalje kada se navodna zavera dogodila ni koji je sin bio meta, prenela je britanska agencija Rojters.

Netanjahuova tvrdnja podvlači pojačane tenzije od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, tokom kojeg su ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i drugi visoki iranski lideri.

Netanjahu, čija koalicija zaostaje u anketama javnog mnjenja dva meseca pre opštih izbora 27. oktobra, izneo je ovu tvrdnju u intervjuu za izraelski Kanal 14.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

"Iran je ciljao jednog od mojih, pokušao je da ubije jednog od mojih sinova", rekao je Netanjahu tom konzervativnom i prorežimskom kanalu.

Jair Netanjahu, sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Foto: Instagram/yair_netanyahu

Netanjahu ima troje dece, dvojicu sinova i ćerku.

(Kurir.rs/Beta)

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