USPEŠNA MISIJA NAČELNIKA GENERALŠTABA VOJSKE PAKISTANA U IRANU! Asim Munir pre posete pričao sa Trampom, "značajan napredak" na sastanku sa vođstvom u Teheranu
Pakistan i Iran postigli su "značajan napredak" u razgovorima koji su se fokusirali na američko-izraelski rat protiv Irana i put ka miru, izjavio je danas pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi na kraju posete Teheranu.
Razgovori između dve strane fokusirali su se na mere za sprečavanje daljeg zaoštranja, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ubrzani prekid sukoba, navodi se u saopštenju pakistanske vojske o sastanku između načelnika Generalštaba Asima Munira i iranskog rukovodstva.
Dve strane su takođe razmenile mišljenja o regionalnom miru i načinu postizanja pregovornog rešenja spora, navodi se u saopštenju.
"Iranski predsednik (Masud Pezeškijan) je otvoreno podelio perspektivu svoje vlade i imali smo veoma konstruktivnu razmenu o pitanjima koja su uključena", napisao je Nakvi na društvenoj mreži X.
Munir je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom pre posete Teheranu.
(Kurir.rs/Beta)